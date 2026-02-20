Elena Merișoreanu, șocată de facturile uriașe pe timp de iarnă: „N-am plătit atât în viața mea”

Elena Merișoreanu a vorbit despre scumpirile din ultima perioadă și s-a declarat revoltată de facturile uriașe pe care le-a primit iarna asta, atât la căldură, cât și la curent. Cântăreața de muzică populară spune că merge des prin țară și în mediul rural, lucrurile sunt și mai grave.

Elena Merișoreanu iubește iarna, dar facturile din sezonul rece au șocat-o

Elena Merișoreanu a vorbit despre ninsorile care au pus stăpânire pe România în ultimele zile și a spus că este mare iubitoare a iernilor pline de zăpadă. Totuși, artista spune că nu înțelege de ce s-a făcut atât de multă vâlvă și de ce autoritățile au dat Ro-Alert pentru ninsori abundente.

„E frumos să fie zăpadă mare. Eu mă bucur de iarnă, pentru că se mai omoară microbii, e bine pentru grâu, pentru agricultură, pentru apa care hrănește solul. E o iarnă obișnuită. Eu, personal, mi-am dorit-o, și familia, cred că mulți ne-am dorit o asemenea iarnă. Erau ierni frumoase, cu zăpadă multă, ce atâta vâlvă. Eu mă bucur enorm de mult în anotimpul ăsta”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Wowbiz.

Artista a vorbit despre scumpirile din ultima perioadă și a mărturisit că o afectează destul de mult. În plus, în deplasările pe care le face, a observat că în mediul rural, oamenii din provincie se chinuie foarte mult din cauza scumpirilor.

Și ea este afectată de scumpiri și în special de facturile uriașe pe care trebuie să le plătească la utilități.

„La mine stă treaba foarte rău. N-am plătit atât de mult în viața mea. Enorm de scumpe sunt. Toate au luat-o razna. Atâtea scumpiri în toate domeniile nu se poate. Facturile au luat-o razna, produse stricte, absolut tot. Eu merg mult prin provincie, dar vreau să vă spun că lumea o duce rău de tot. Asta e, ce să fac”, a mai spus artista.

Cântăreața și-a făcut o nouă intervenție estetică

Elena Merișoreanu are aproape 79 de ani, iar în urmă cu doi ani, artista a trecut pe la medicul estetician pentru a își face o intervenție la nivelul ochilor.

Ea nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că este adepta intervențiilor estetice de înfrumusețare. Cântăreața a apelat în trecut la botox, acid hialuronic și lifting facial cu fire. În urmă cu doi ani, ea a făcut o operație de blefaroplastie, prin care este îndepărtat excesul de piele de la nivelul pleoapelor.

Operația s-a făcut cu laserul, iar artista s-a simțit foarte bine după.

„Oricum, nici nu simt că mi-am făcut ceva. Erau la clinică fete tinere. Eu de ce să nu îmi fac? Sincer, mă deranja când mă machiam că era un pic pleoapa lăsată peste ochi. Acum nu se vede, că sunt umflată. Acum 2 zile m-am operat, dar să știi că nu am simțit absolut nimic. Doar când mi-a făcut anestezia locală, a folosit laser-ul”, spunea Elena Merișoreanu.

