Elena Merișoreanu îi critică pe artiștii care au lipsit de la înmormântarea lui Horia Moculescu: „El a făcut mult bine multor soliști”

Horia Moculescu a fost înmormântat duminică, 16 noiembrie 2025, în Cimitirul Bellu Ortodox, fiind condus pe ultimul drum de familie și prieteni. Regretatul compozitor s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce fusese internat la Institutul „Matei Balș” din București din cauza unor probleme pulmonare. După ce a văzut cum s-a desfășurat înmormântarea, Elena Merișoreanu a criticat artiștii care au lipsit de pe ultimul drum al lui Horia Moculescu.

Elena Merișoreanu critică artiștii care au lipsit de la înmormântarea lui Horia Moculescu

Nume mari ale generației de aur, precum Angela Similea și Corina Chiriac sau Marius Țeicu au fost prezente la înmormântare, însă au lipsit și mulți artiști care nu au putut fi alături de el în această zi. Printre ei se află și Elena Merișoreanu, care a avut probleme personale și nu a putut ajunge să îl conducă pe ultimul drum pe compozitor.

„Ne-am tot întâlnit pe la filmări, evenimente, nu am fost însă foarte apropiați. Cu toate acestea, el era de o delicatețe ieșită din comun, era respectuos, o persoană deosebită, am văzut că s-a implicat mult în creșterea și educația Nidiei. A lăsat în urmă o zestre inestimabilă prin toate cântecele pe care le-a creat. N-a dus o viață ușoară, dar a lăsat o comoară în urmă. Îmi pare rău că nu am ajuns la înmormântare, sunt plecată din oraș, dar cu siguranță o să merg să aprind o lumânare la cimitir când mă întorc. Sper ca Dumnezeu să îi dea putere fiicei sale.”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click!

În același timp, interpreta a transmis un mesaj dur artiștilor care au fost ajutați de-a lungul timpului de Horia Moculescu, dar care au decis să nu meargă la înmormântarea acestuia.

„Să știți că totuși nu au participat la funeralii atât de mulți soliști precum mă așteptam… Am văzut la știri… Păcat, el a făcut mult bine multor soliști, i-a ridicat pe mulți, dar cine știe… Fiecare are problemele sale…Am văzut că a participat Corina Chiriac, ea e o scumpă și o drăguță, a fost și Angela Similea… Dumnezeu să îl ierte, să îl odihnească în pace. El va trăi mereu prin cântecele lui alături de cei care îl iubesc.”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Citește și: Mariana Moculescu, replică pentru cei care s-au întrebat de ce a luat-o Horia Moculescu de soție: „A sosit timpul să le răspund”

Citește și: Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Se află lângă Parcul Cișmigiu

Mariana Moculescu, absentă de la înmormântarea fostului ei soț

Mariana Moculescu, ultima soție a compozitorului nu s-a prezentat la înmormântarea acestuia. Totuși, ea a mers la priveghi pentru a fi alături de fiica sa, Nidia.

Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghi pentru a-i oferi sprijin emoțional fiicei sale în aceste momente dificile. Îmbrăcată într-o haină gri de blană și purtând ochelari de soare, ea a fost surprinsă îmbrățișând-o strâns pe Nidia minute în șir.

Citește și: Cum a aflat Nidia Moculescu despre moartea tatălui ei, Horia Moculescu: „Este inuman”

Citește și: Deea Maxer are un nou iubit. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fosta soție a lui Dinu Maxer

Inițial însă, Mariana a povestit că i s-a interzis să intre la priveghi.

„Portarii nu m-au lăsat să intru și vreau să știu temeiul legal! Persecuția la adresa mea continuă și nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii. Mai e cineva care trage sforile acestui conflict care a durat ani de zile între mine și fostul meu soț!”, a spus fosta știristă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la priveghiul și înmormântarea lui Horia Moculescu

Sursă foto: Click, Libertatea

Urmărește-ne pe Google News