Cum a aflat Nidia Moculescu despre moartea tatălui ei, Horia Moculescu: „Este inuman”

Nidia Moculescu a dezvăluit în ce mod a aflat despre moartea tatălui ei, Horia Moculescu. Muzicianul s-a stins din viață pe 12 noiembrie, la vârsta de 88, după aproape două săptămâni petrecute în spital, în stare gravă.

Nidia Moculescu nu a aflat de la medici despre decesul tatălui ei, Horia Moculescu, ci de la o jurnalistă. Fiica muzicianului a descris întreg momentul drept inuman.

„În ziua în care a murit tata, la ora opt dimineața, am primit un telefon de la o jurnalistă care mi-a spus: «Bună dimineața, știați că a murit tatăl dumneavoastră?!» Este inuman. Eu înțeleg să îți faci treaba, dar să nu fii inuman”, a spus Nidia, pentru Cancan.ro.

Nidia Moculescu nu i-a interzis mamei sale participarea la funeraliile compozitorului

Nidia Moculescu este fiica lui Horia Moculescu din al patrulea și ultimul lui mariaj cu fosta știristă Mariana Moculescu. Horia și Mariana au divorțat cu scandal în anul 2000, iar relația dintre ei a rămas tensionată până la moartea compozitorului. Cu toate acestea, Nidia a spus că nu are nimic împotrivă dacă mama ei vrea să participe la funeraliile muzicianului. „Dacă dorește să vină, să vină. Am vorbit cu ea”, a spus Nidia.

Gestul Nidiei este unul generos, având în vedere că mama ei a dat-o în judecată pentru pentru pensie de întreținere cât Horia Moculescu se afla internat în stare gravă în spital. Mai mult, în trecut, Mariana a acuzat-o pe Nidia de consum și trafic de droguri.

Mariana Moculescu l-a acuzat pe fostul soț de „tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”

Deși Nidia nu i-a interzis participarea la înmormântarea lui Horia Moculescu, Mariana a declarat pentru Click! că nu i s-a permis să intre la priveghiul fostului soț.

Înainte de moartea compozitorului, Mariana a înaintat o cerere adresată prim-ministrului, ministrului Culturii și directorului TNB prin care cerea ca fostului ei soț să-i fie interzisă participarea la concertul „Anii mei – toamna moculesciană”, dedicat lui.

În documentul obținut de VIVA!, Mariana Moculescu susține că este „victima unor infracțiuni grave săvârșite de Moculescu Horia Nicolae (…), constând în tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”. Tot în scrisoare se menționează că „există un risc concret și imediat de traumatizare psihică și emoțională”, chiar dacă fosta știristă nu avea în plan să participe la eveniment.

Deși l-a acuzat pe fostul soț de „tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”, în primăvara acestui an, când urma să rămână pe drumuri pentru că nu-și mai putea plăti chiria, Mariana Moculescu spunea că s-ar muta din nou cu compozitorul. „E familia mea”, spunea atunci, pentru Click!.

