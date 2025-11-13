Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu: „Buna mea credință s-a manifestat”

Horia Moculescu a avut o ultimă dorință pe care, într-o oarecare măsură, și-a și îndeplinit-o. Compozitorul a murit miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Ultima dorință a lui Horia Moculescu

Horia Moculescu spunea, în aprilie anul acesta, că își dorea să mai trăiască pentru câteva luni, poate chiar un an. Dorința lui s-a îndeplinit pe jumătate. Compozitorul a mai trăit jumătate de an de la acea mărturisire. Dezvăluirea din primăvară a venit în contextul în care fosta lui soție, Mariana Moculescu, a declarat că vrea să se mute cu el deoarece nu-și mai putea achita chiria.

Horia Moculescu a refuzat categoric să o primească în casa lui pe cea de-a patra soție. Compozitorul a explicat că relația lor tensionată i-ar fi provocat nervi care l-ar fi împiedicat să-și îndeplinească dorința de a mai trăi încă un an.

„Buna mea credință s-a manifestat”

„Mi-a dat Mariana telefon de mai multe zile să mă avertizeze că va ajunge în această situație. În ceea ce privește posibilitatea revenirii ei aici este de nediscutat, din nenumărate motive. Eu vreau să mai trăiesc câteva luni, eventual un an. Și m-ar aduce în stări de nervi unde eu nu pot să răspund, că eu nu pot să dau într-o femeie.

Mariana recunoaște că are probleme majore psihice, spune că e sub tratament. Mai e încă ceva: e greu de intrat aici, are o datorie destul de mare pentru întreținerea de aici. Buna mea credință s-a manifestat către Mariana nespunând ce știu despre ea niciunde, dar spre disperarea colocatarilor noștri, care sunt de vârsta mea vreo 80%”, a spus Horia Moculescu, în emisiunea „Un Show Păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Compozitorul i-a căutat fostei soții o altă casă, însă a concluzionat că nu casa trebuia căutată, ci un serviciu, astfel încât Mariana să-și poată permite chiria.

De ce a divorțat Horia Moculescu de a patra soție

Horia și Mariana Moculescu au fost căsătoriți între anii 1989 și 2000, iar între ei era o diferență de vârstă de 30 de ani. Compozitorul a spus, într-un interviu pentru Revista Tango, că divorțul lor s-a produs din cauza incompatibilității, dar și a „mezalianței”, insinuând că fosta știristă s-a folosit de el pentru a-și atinge idealurile profesionale. Mariana l-a contrazis și l-a acuzat pe compozitor de violență domestică. Fosta știristă spune că din cauza lui a rămas fără fiică, fără casă și s-a confruntat cu depresia.

„M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale. Mi-a interceptat convorbirile și m-a bătut cu bestialitate fără să am nicio vină. M-a legat de mâini și de picioare cu cabluri telefonice gravidă în luna a VII-a și m-a fotografiat. Toate acestea și multe altele sunt depuse la procuratură. M-a dus în fața unei instanțe care i-a dat copilul și mi-a șters dreptul la maternitate, lăsându-mă pe drumuri. Sunt victimă a abuzurilor și tăcerii, fostă soție a unui om decorat de trei președinți și ocrotit de toate televiziunile”, a spus Mariana, în august 2025.

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori

Horia Moculescu a avut patru căsnicii în total. Cu primele două soții, Aurelia Moculescu și Ulla Britt, nu a avut copii.

Din căsnicia dintre Horia și Mariana a rezultat o fiică, Nidia, cu care compozitorul a avut o relație foarte strânsă. Din cel de-al treilea mariaj, cu actrița Ana Maria Moculescu, Horia a mai avut un fiu, Ionuț, care a murit în 2008, la 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al apartamentului din Berlin în care locuia. Din partea lui Ionuț, Horia avea un nepot, Leon.

