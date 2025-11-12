Ce s-a întâmplat cu fiul secret al lui Horia Moculescu. Tânărul a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, dezvăluiri despre moartea acestuia

În 2008, Ionuț, fiul secret al lui Horia Moculescu, s-a stins din viață la doar 31 de ani. Nu se știe dacă a făcut-o dinadins, însă tânărul a căzut în gol de la etajul cinci. Mariana Moculescu a declarat că nu crede ca acesta și-ar fi pus capăt zilelor.

Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit la 31 de ani. Ce s-a întâmplat în seara fatidică

Ionuț avea doar 31 de ani când a murit. Nu se știe dacă s-a dezechilibrat sau a vrut să recurgă la acest gest, însă tânărul a căzut în gol de la etajul 5 din apartamentul bunicii sale din Germania, pe care venise să o viziteze.

Vestea a venit ca un șoc pentru Horia Moculescu și a lăsat multe semne de întrebare. Ce s-a întâmplat cu adevărat în acea noapte? Mariana Moculescu a vorbit despre suspiciunile sale și spune că băiatul nu s-ar fi sinucis.

”Fiind diagnosticat cu Hepatita C, el făcea injecții cu interferon, acestea, da, ar fi putut da o depresie. În ultima perioadă, era foarte închis, se retrăsese în sine, se însigurase, nu mai răspundea la telefon, nu mai stătea de vorbă nici cu mama lui.

Într-o seară, el s-a rupt de starea asta de însingurare și s-a dus la bunica lui, în vizită. În jurul orelor 3.00 noaptea, când s-a întâmplat nenorocirea, eu cred că se uita la OTV, că se prindea și în Germania.

În acea seară, eu plângeam la emisiunea lui Dan Diaconescu, vorbeam despre necazurile cu fiica mea. Eu cred că voia să prindă mai bine postul românesc, să mă vadă, și a ieșit pe balcon, ca să regleze antena parabolică. S-a dezechilibrat, cumva, și s-a prăbușit în gol, de la etajul 5”, a declarat Mariana Moculescu pentru Playtech.ro.

Mariana Moculescu spune că Ionuț nu s-ar fi sinucis

Mariana Moculescu a vorbit despre fiul ei vitreg și este de părere că fiul ei vitreg nu s-a sinucis. Aceasta a spus că deși era un băiat mai retras, el avea planuri de viitor și lucra la un doctorat.

„Chiar dacă era mai retras, sunt convinsă că Ionuț nu și-a luat zilele. Vă zic și de ce. Avea planuri, lucra la un doctorat despre războiul din Nicaragua, făcuse politologie, în Berlin. Era preocupat de lucrarea lui. Când era micuț, venea din Germania și stătea la noi în casă.

Nidia, fiica mea, îl adora, se vedeau adesea, păstrau legătura, au ținut foarte mult unul la celălalt. Nidia a suferit foarte mult, când a aflat că Ionuț a murit, i-a fost aproape, lui Horia, în această imensă durere sufletească.

Ionuț are un fiu, în Germania, pe Leon, dar nu mai știu nimic despre el, nu știu ce face nepotul lui Horia Moculescu, am înțeles că păstrează legătura cu bunicul lui, se sună des”, a mai spus Mariana Moculescu.

