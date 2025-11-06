Cine este Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu și a Marianei Moculescu. A avut conflicte uriașe cu mama ei. „Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria!”

Nidia Moculescu, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu și a fostei sale soții, Mariana Moculescu, este o prezență care nu trece neobservată în peisajul monden românesc. Deși nu a fost constant în lumina reflectoarelor, aparițiile sale muzicale, declarațiile directe și viața personală tumultuoasă au stârnit interesul publicului. Relația complexă cu părinții, participarea la evenimente artistice și implicarea în diverse controverse au transformat-o într-un personaj urmărit cu atenție de presa tabloidă și de fanii muzicii ușoare.

La 35 de ani, Nidia își croiește propriul drum, între pasiunea pentru muzică și provocările personale care au ținut prima pagină a tabloidelor.

Nidia Moculescu a moștenit talentul muzical al celebrului ei tată

Nidia Moculescu a moștenit talentul muzical al tatălui său și a demonstrat acest lucru în cadrul Festivalului Mamaia 2024, unde a urcat pe scenă alături de Horia Moculescu. La momentul respectiv, Mariana Moculescu s-a declarat mândră de fiica ei: „Sunt foarte mândră de ei, sunt plăcut impresionată, a fost un moment înălțător. Nidia mea a purtat o rochie în culorile siglei Festivalului Mamaia. Eu am studii muzicale, am absolvit Liceul de muzică din Galați.

Și pe Nidia o înscrisesem la acest liceu, a intrat cu media 10, dar a fost nevoită să revină la București, să locuiască alături de tatăl ei, care câștigase în instanță custodia, astfel că a trebuit să renunțe la studiile muzicale. Nidia a cântat foarte bine. Momentul lor a fost Golden Guest”, a spus Mariana Moculescu pentru Click.ro.

În prezent, Nidia cântă într-un local din București, unde își câștigă existența, deși veniturile sale sunt modeste.

”Nidia este foarte modestă. Poate că prea modestă. Pe cât de mare nume are, în muzica ușoară, pe atât e de modestă. Nu a dorit să lupte, să cucerească trofee. Nu îi place această permanentă competiție din lumea artistică. E un om bun și blând. E ca un înger. În showbiz, dacă nu ai stofă de tigroaică, nu izbutești. Nidia nu are. Ea cântă într-un local din București. Are un salariu modest” – a mai declarat mama Nidiei.

Viața personală a Nidiei Moculescu

Nidia Moculescu este destul de discretă cu viața personală și evită, pe cât posibil, să vorbească public despre acest subiect. Cu toate acestea, acum doi ani, Nidia a dezvăluit că a rupt logodna cu fostul partener chiar înainte de nuntă. „Între timp m-am răzgândit. (…) Nu am găsit bărbatul cu care să simt că vreau să îmi petrec restul vieții!”, a spus ea, explicând că nu se mai regăsea în relația respectivă și că a ales să se concentreze pe propria dezvoltare.

Conflictele cu mama ei

Fiica lui Horia Moculescu povestea acum câțiva ani că a fost vizată de o plângere penală depusă chiar de propria mamă, care a acuzat-o de trafic și consum de droguri. Tânăra susține că a fost chemată la discuții cu procurorii și că risca să ajungă în închisoare, însă dosarul a fost clasat cu neînceperea urmăririi penale.

„Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria”, a declarat Nidia, negând vehement acuzațiile. Ea recunoaște totuși că ia sedative prescrise pentru a putea dormi, ca parte a unui tratament medical. „Într-adevăr, iau somnifere pentru că am avut o viață agitată și acesta mi-e tratamentul. Dar nu e vorba de droguri”, a explicat ea, potrivit Libertatea.

Nidia a criticat dur comportamentul mamei sale, acuzând-o că lansează acuzații nefondate de la distanță, bazându-se pe zvonuri și aparențe. „Nu poate să-mi spună ea, de la 2.000 km, că mă droghez doar că i-au zis niște prieteni că m-au văzut într-o poză cum am ochii ieșiți din orbite. Ăsta e argumentul ei”, a spus Nidia, adăugând că Mariana nu s-a interesat cu adevărat de starea ei și că nu a fost prezentă în momentele importante din viața fiicei sale.

Cu toate acestea, în martie 2025, cele două au făcut pași spre împăcare. Mariana a declarat pentru cancan.ro: „Azi vreau să mă întâlnesc cu ea la o cafea, nu ne-am văzut de foarte mult timp. Ne-am împăcat în virtutea inerției. Mă voi întâlni cu ea la o cafea ca să mă mai sfătuiesc și cu ea!”

Legătura strânsă cu tatăl ei

Nidia locuiește cu tatăl ei, Horia Moculescu, care i-a fost mereu aproape. Chiar dacă relația cu mama sa a fost marcată de conflicte, Nidia a păstrat o legătură strânsă cu Horia, mai ales în contextul problemelor de sănătate ale acestuia. Artistul, în vârstă de 88 de ani, se află în stare critică la Institutul „Matei Balș” din București.

”Tata e tata. Pentru mine nu e Horia Moculescu. Pentru mine e tata. Normal că îmi crește inima, când văd câtă lume îl admiră, dar e ciudat să mi-l imaginez ca pe marele compozitor Horia Moculescu! Locuim împreună, gătim împreună, am grijă de el, dar bucătarul este el, de departe! Mâncarea mea preferată, făcută de el, este pilaful”, povestea Nidia, acum ceva timp pentru Playtech.ro.

