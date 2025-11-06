Cine este Horia Moculescu. Are mai multe probleme de sănătate, a avut patru soții și unul dintre copii i-a murit

Horia Moculescu este un pianist, interpret vocal, compozitor și realizator TV român.

Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu-Vâlcea, într-o familie mixtă, cu mama, Nidia Copetti, de origine italiană, și tatăl, Nicolae Moculescu, de origine română. Nicolae Moculescu a fost ofițer în armata română interbelică, în timp ce despre ocupația Nidiei Copetti nu se cunosc detalii.

Moculescu și-a pierdut mama la vârsta fragedă de doar 11 ani. „Comportamentul meu față de mama s-a schimbat pe măsură ce s-a îmbolnăvit mai tare, avea cancer și a murit la 33 de ani. Am mai multe amintiri legate de profesorul meu de pian, război, venirea rușilor, intrarea lor pe stradă și în casa noastră”, spunea Moculescu în 2023, pentru Fanatik. Tot atunci, compozitorul spunea că nu și-a iubit mama „la nivelul la care ar fi trebuit”, din cauză că era atât de concentrat pe lecțiile de pian în copilărie.

Și pe tatăl lui l-a pierdut devreme, când avea 29 de ani, mărturisind că peste moartea tatălui și a fiului lui nu a trecut niciodată.

„După 9 ani de pușcărie a stat liber 7 luni apoi a murit, la 58 de ani. Făcuse 4 ani pe front, era erou al României. Nu am reușit să fiu alături de e când a murit. Din cele 7 luni libere a stat cu mine la mare două, iulie și august. A plecat pe 1 septembrie și pe 1 noiembrie a murit, așa că nu l-am mai văzut decât la Drăgășani, mort”, a mai spus Moculescu, pentru Fanatik.

A urmat Facultatea de Mine din Petroșani, dar nu a profesat niciodată în domeniu

Horia Moculescu a urmat școala primară în orașul natal, liceul la Turda, iar ulterior a urmat Facultatea de Mine din Petroșani, unde s-a evidențiat în cadrul orchestrei facultății. În ciuda facultății alese, Moculescu a urmat o carieră muzicală. Cu toate că nu a urmat Conservatorul, Moculescu s-a afirmat ca pianist și compozitor prin talent și muncă. Cariera lui muzicală cuprinde compoziții pentru artiști români, piese de radio și televiziune și coloane sonore de film.

Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu

Horia Moculescu are o boală la plămâni dobândită, potrivit lui, după 40 de ani de fumat. „Am o boală de plămâni dobândită cu încredere și cu entuziasm după 40 de ani de fumat”, spunea compozitorul în timpul pandemiei de coronavirus, pentru Spynews.ro.

Totodată, compozitorul se luptă de mai mulți ani cu sindromul Morton, o afecțiune dureroasă a piciorului, care implică inflamația unui nerv, cel mai adesea cel dintre al treilea și al patrulea deget. Acesta provoacă durere, amorțeală și senzație de arsură la nivelul tălpii, adesea descrisă ca o senzație de „pietricică în pantof”. „Sufăr de vreo 14 ani cu el. Sunt operat în ultimii cinci ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuie cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindrom Morton operat. Presupune durere”, spunea Moculescu în septembrie 2022, pentru Fanatik.ro.

De câte ori a fost căsătorit Horia Moculescu și câți copii are

Horia Moculescu a avut patru căsnicii. Cu primele două soții, Aurelia și Ulla Britt, care locuiesc în Germania, și, respectiv, Suedia, nu a avut copii. Din următoarele două mariaje, cu Ana Maria, de profesie actriță, și cu Mariana, de profesie știristă, a avut câte un copil. Horia a avut un fiu, Ionuț, cu Ana, și are o fiică, Nidia, cu Mariana.

Fiul lui Horia Moculescu din al treilea mariaj, Ionuț Moculescu, s-a stins din viață în anul 2008, la vârsta de doar 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al apartamentului din Berlin în care locuia. „Peste moartea tatei și a fiului meu nu am trecut niciodată. Sunt lucruri peste care nu se poate trece, sunt ireversibile. Trăiești rău, dar înveți să trăiești cu ele”, spunea Horia, în 2023.

Deși s-a speculat că băiatul lui Horia s-a sinucis, a patra soție a lui a infirmat zvonurile. „Ion nu s-a sinucis, așa cum s-a zvonit, a fost un accident. El fusese diagnosticat cu Hepatita C, făcea tratament cu Interferon, dar și cu alte pastile, care l-au băgat în depresie. În acea seară, el a vrut să repoziționeze antena TV de pe balcon, dar pentru că era foarte amețit, din cauza tratamentului, s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5”, a declarat Mariana Moculescu.

Din partea fiului său, Horia Moculescu are un nepot, Leon, care este foarte apropiat de mătușa lui, Nidia.

