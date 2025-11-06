Horia Moculescu, internat în spital. Care este starea compozitorului

Horia Moculescu (88 ani) se află internat la Institutul „Matei Balș” din București de aproape o săptămână. Potrivit medicilor, starea de sănătate a compozitorului este una „fragilă”.

Horia Moculescu, în stare gravă la spital

Potrivit unor surse medicale citate de News.ro, Horia Moculescu este internat la secția de ATI a Institutului „Matei Balș” din Capitală. În ultimii ani, compozitorul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, fiindu-i afectate mai multe organe.

Surse au declarat pentru Libertatea că medicii sunt rezervați în privința evoluției pozitive a acestuia.

„Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, își spun cuvântul. Noi facem tot ce este omenește posibil”, au precizat sursele medicale.

În prezent, acesta ar avea probleme pulmonare, acesta fiind și motivul internării sale în spital. În vara acestui an, Horia Moculescu a apărut într-un scaun cu rotile, moment în care mărturisea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună. Însă, compozitorul preciza că nu este vorba de un scaun cu rotile, ci se afla așezat pe un scaun de birou.

„E o poză nefericită pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la birou, acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a spus Horia Moculescu la momentul respectiv.

Ce spunea compozitorul despre starea lui de sănătate

Cu toate că a explicat că nu se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, Horia Moculescu a menționat că starea lui de sănătate nu este una tocmai bună.

„Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, mai spunea el la vremea respectivă.

Zvonurile privind starea lui Horia Moculescu din vara anului trecut au apărut după ce compozitorul Mihai Alexandru a publicat un filmuleț pe pagina sa de Facebook care îi arăta pe Horia Moculescu într-un scaun cu rotile, însoțit de fiica sa, Nidia, și de fostul soț al cântăreței Nicola.

„Azi m-am dat cu căruciorul lui Horia Moculescu. Nidia Moculescu e specialistă deja la parcări, dar cu prețul unui mic accident. A accidentat un toc de ușă care nu știe de unde a apărut. Ieșim în Cișmigiu dacă se mai răcorește. Mocu vă salută”, a fost mesajul care a însoțit clipul.

Publicul a reacționat cu mesaje de susținere și admirație, numindu-l pe artist „o legendă vie” și urându-i sănătate lui Moculescu.

Sursă foto: Facebook

