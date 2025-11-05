  MENIU  
Neculai Stanciu, despre greșelile vestimentare făcute de femei: „De când s-a dat trendul cu să fim relaxate, s-a înțeles greșit. Poți să mergi cu metroul și cu tocuri" / EXCLUSIV

Neculai Stanciu, despre greșelile vestimentare făcute de femei: „De când s-a dat trendul cu să fim relaxate, s-a înțeles greșit. Poți să mergi cu metroul și cu tocuri” / EXCLUSIV

Neculai Stanciu, unul dintre cei mai discutați stiliști ai momentului, a vorbit la Fresh by Unica despre fenomenul „relaxării duse la extrem” în stilul româncelor. Cu un discurs direct, fără menajamente și fără ezitări, el a descris cum libertatea vestimentară s-a transformat, treptat, în neglijență și renunțare la feminitate.

Neculai Stanciu a fost invitat la Fresh by Unica unde a discutat despre tendinţele anului 2025, menţionând că a observat o schimbare majoră după 2017, când „casual” a devenit, pentru multe, sinonim cu „delăsare”.

„În primul și în primul rând, după cum vezi, nici o femeie nu mai stă pe tocuri. Din 2017, când s-a dat trendul ăsta cu să fim relaxate, s-a înțeles greșit, total greșit, ne-a spus Neculai Stanciu la Fresh by Unica.

„Nu vii cu UGG-uri, hanorac, părul prins nu știu cum”

Neculai Stanciu a adăugat că relaxarea vestimentară a devenit o scuză pentru a nu mai avea grijă de propria imagine. Mai mult decât atât, acesta a tinut să menţioneze că a observat din ce în ce mai multe femei grăbite, care aleargă dimineaţa spre job sau mame care merg în drum spre şcoală, care preferă să se îmbrace comod, dar nu neapărat potrivit.

„Adică dacă noi la întâlnirea asta am stabilit de comun acord să purtăm tenis, venim în tenis. Dar dacă nu am stabilit treaba asta, trebuie să vii conform unui context. Adică nu vii, îți pui UGG-uri, hanorac, dresuri, părul prins nu știu cum… Noi ne îmbrăcăm mop pe stradă cu UGG-uri.

Te rog să urmărești dimineața la metrou, la autobuz, mamele care duc copilul… își iau training-ul pe ele, UGG-urile, șapcă… hăimurită toate„, a mai menţionat acesta.

„Nu există cale de mijloc”

Neculai Stanciu nu recunoaște că viața modernă este complicată, însă consideră că grija de sine nu trebuie eliminată.

„Nu există cale de… nu e cale de mișloc. Tocurile… Vrei să le port eu, tocurile? Mama mea, bunica mea… aveau trei haine în dulap. Dar nu erau niciodată nespălate pe cap, mă„, a mai spus acesta.

Problema, crede el, nu este lipsa timpului, ci distribuirea lui.

„Telefonul ne mănâncă foarte mult timp și ne mănâncă timp foarte puțin să petrecem pentru noi”, a completat acesta.

„Purtați tocuri, o să vă schimbe viața”

Pentru stylist, încălțămintea cu toc este un simbol al feminității și al încrederii. Mai mult decât atât, acesta a spus că transformările sunt reale, ba chiar cu ecou în relațiile de cuplu:

„Da, deci purtați tocuri, cel mai important. Ăsta este sfatul pe care îl dau. O să vă schimbe viața radical. Să vezi cum efectiv îmi scriu și bărbații… mersi mult pentru că ai îmbrăcat-o pe nevastă mea așa. Poți să mergi cu metrou și cu tocuri, dar îți pui niște ciocate care au un toc mai gros, a completat acesta.

„Vreau să văd bărbați în costum”

Neculai Stanciu nu i-a ocolit nici pe domni.

„Vreau să văd bărbați în costum… nu doar în geci și în pantaloni vopsiți, skinny și cu dungi roșii pe picioare„, a mai spus el.

În discuția de la Fresh by Unica, stylistul a menționat și episoadele de bullying din trecutul său, dar și direcțiile modei pentru 2025 și 2026, unde eleganța, simplitatea și alegerile curate revin în forță. Mai multe puteţi afla urmărind emisiunea Fresh by Unica, atât pe canalul de Youtube: Unica.ro, cât şi pe site-ul nostru www.unica.ro.

