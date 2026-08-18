Kaia Gerber susține că a fost exorcizată în copilărie: „Am fost posedată când eram copil”

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Kaia Gerber, fiica celebrului top model Cindy Crawford, a dezvăluit într-un interviu că în copilărie a trecut printr-un exorcism. Ceremonia a implicat folosirea unui didgeridoo, un instrument tradițional australian, pentru a o elibera de o presupusă posesie.
Kaia Gerber a dezvăluit recent o experiență neobișnuită din copilărie: un „exorcism” la care a fost supusă pentru a scăpa de o „bântuire” care a urmărit-o întreaga viață.
Într-un interviu pentru „The Mitch Churi Chat Show”, actrița și modelul a povestit despre acest episod din trecut, care a inclus un instrument muzical tradițional australian, didgeridoo, folosit ca parte a ritualului.
Kaia Gerber, care are acum 24 de ani, este fiica supermodelului Cindy Crawford și a antreprenorului Rande Gerber. Vedeta a explicat că mama sa a fost cea care i-a oferit protecție spirituală pe parcursul vieții, inclusiv pe platourile de filmare ale serialului „American Horror Story”.
„Mama mi-a dat apă sfințită să o iau cu mine pe platou, pentru că mi-a spus: «Nu vreau să fii posedată». Mi s-a spus că am fost posedată când eram copil”, a povestit Kaia Gerber.
Didgeridoo este un instrument de suflat antic, originar din Australia, folosit adesea în ritualuri spirituale. Deși povestirea poate părea incredibilă, Kaia Gerber a insistat asupra veridicității acestei întâmplări: „Chiar s-a întâmplat. Nu am mai vorbit despre asta, dar chiar s-a întâmplat”.
În prezent, Kaia Gerber își promovează cel mai recent proiect, serialul FX ”The Shards”, bazat pe romanul cu același nume al lui Bret Easton Ellis, lansat în 2023. În această poveste tensionată, plasată în Los Angeles-ul anilor 1981, un grup de liceeni dintr-o școală de elită este urmărit de un criminal în serie.