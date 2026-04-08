Deea Maxer, despre relaţia dintre viitorul soţ, Constantin, şi copiii ei: „L-a luat în braţe şi a zis că este cel mai bun tată din lume” / EXCLUSIV

Deea Maxer traversează una dintre cele mai liniștite și echilibrate perioade din viața ei, după cum a mărturisit în cadrul emisiunii Fresh by Unica. Vedeta ne-a vorbit despre armonia care s-a instalat în familia ei și despre modul în care relația actuală cu viitorul soţ, Constantin, s-a așezat natural, fără tensiuni sau presiuni.

Deea Maxer, despre relaţia dintre Constantin, şi copiii ei

Deea Maxer a fost invitată la Fresh by Unica, unde a dezvăluit că între copii și partenerul ei, Constantin, există o relație bazată pe apropiere, încredere și o energie pozitivă care se simte în mod autentic în familie.

Artista a subliniat că această conexiune nu a fost forțată și că a venit firesc, tocmai pentru că partenerul ei nu a încercat să își impună un rol de autoritate în viața copiilor. Din contră, el a ales să fie prezent ca partener al mamei și ca prieten al lor, ceea ce a contat enorm în modul în care cei mici au perceput relația.

Un moment definitoriu pentru Deea a fost reacția spontană a fiicei sale, Maisa, care, într-un context complet obișnuit, fără gesturi spectaculoase sau cadouri, a exprimat o emoție profundă.

„În sfârșit sunt liniștită. Chiar cred că între Constantin și Andreas s-a legat o prietenie fantastică. Îmi place că, în relație, Constantin nu a venit să impună un rol parental în familie: „Eu sunt partenerul mamei voastre, eu vă sunt tată”. Nu, niciodată n-a avut atitudinea asta. Și cred că a contat foarte mult. Iar copiii au văzut, au simțit lucrul ăsta și e foarte important. Pentru că, până la urmă, un copil pe pământ are o mamă și un tată. Și doar ei pot fi. Partenerii părinților, mai departe în viață, sunt prietenii copiilor. Și când Constantin a intrat așa, cu bunătate, cu înțelegere, copiii au simțit asta. Maisa a zis o vorbă mare, foarte mare. Serile trecute, într-o atmosferă super liniștită, în casă, nimic deosebit, nu se întâmplase ceva senzațional. Constantin nu i-a impresionat cu vreo surpriză, jucărie, nicidecum. Pur și simplu, în liniștea casei, Maisa l-a luat în brațe, s-a uitat la mine și a zis: „Mami, este cel mai bun tată din lume”. Și fetele lui nu erau la noi în weekendul respectiv, pentru că ele vin destul de des în weekenduri și în vacanțe la noi și locuiesc cu noi. Pur și simplu, ea a simțit energia aceea și, pentru mine, contează enorm”, ne-a spus Deea Maxer la Fresh by Unica.

Cum au reacţionat Deea Maxer şi Constantin

Reacția vedetei și a partenerului ei a fost una emoționantă, momentul fiind trăit cu lacrimi, bucurie și recunoștință. Deea a simțit că lucrurile s-au așezat exact așa cum trebuie și că această liniște vine dintr-un echilibru real, nu dintr-o aparență. Ea crede cu tărie că astfel de momente nu pot fi construite artificial, ci apar doar atunci când există sinceritate și armonie.

„Ne-am uitat unul la altul și… cu lacrimi, nu? Cu emoție, cu bucurie, cu recunoștință. Că le-a așezat Doamne-Doamne frumos”, ne-a mai spus vedeta.

În cadrul aceleiaşi ediții Fresh by Unica, Deea Maxer a vorbit deschis nu doar despre relația cu copiii și viitorul ei soț, Constantin, ci și despre planurile de viitor care îi conturează noua etapă din viață. Vedeta a oferit detalii despre afacerile în care este implicată, despre dinamica relației lor și despre felul în care își construiesc pas cu pas viața împreună. De asemenea, a abordat subiecte precum nunta, mutarea într-o nouă locuință și modul în care își crește copiii într-un mediu echilibrat, bazat pe comunicare și stabilitate.

Pentru mai multe detalii despre viața Deei Maxer, planurile de viitor și relația cu cei dragi, întreaga poveste poate fi urmărită în ediția completă a emisiunii Fresh by Unica.

Sursa foto: Ringier.ro şi Instagram

