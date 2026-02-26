  MENIU  
Deea Maxer, primele declarații despre nuntă: „Nu mă gândeam că cererea va veni atât de repede". Artista a fost cerută în căsătorie de ziua ei

Deea Maxer, primele declarații despre nuntă: „Nu mă gândeam că cererea va veni atât de repede”. Artista a fost cerută în căsătorie de ziua ei

Oana Savin
.

Deea Maxer a trăit surpriza vieții pe 15 februarie 2026, când iubitul ei, Constantin Cataramă, i-a oferit un inel și o cerere de căsătorie emoționantă, în vacanța la munte. Momentul a fost organizat cu ajutorul copiilor lor, evenimentul devenind astfel și mai special. Acum, artista a făcut primele declarații despre nuntă.

Deea Maxer, primele declarații despre nuntă

Deea Maxer, aflată în vacanță la munte alături de familie, a sărbătorit împlinirea a 36 de ani într-un decor de vis. Însă ceea ce părea o zi obișnuită s-a transformat într-un moment magic, când iubitul ei, Constantin Cataramă, a decis să o ceară în căsătorie.

Încărcat de simboluri și emoție, momentul a fost organizat cu ajutorul celor patru copii ai cuplului. Cei mici au purtat tricouri personalizate și au pregătit un tort, contribuind la magia unui eveniment intim și autentic.

„A fost cu totul neașteptat! Deși vorbisem despre viitorul nostru împreună, nu mă gândeam că cererea va veni atât de repede, și mai ales că va implica și copiii. Aceasta a fost probabil cea mai frumoasă parte – totul a fost super autentic și natural”, a declarat Deea Maxer pentru Click.

Ce înseamnă inelul de logodnă pentru Deea Maxer

Pentru Deea, inelul de logodnă nu este un simplu accesoriu, ci o promisiune discretă către viitor.

„Toată lumea mă întreabă de inel, dar nu e genul de simbol cu care vreau să ies pe stradă și să strig: ”Hei, m-am măritat!” E mai mult despre ceea ce înseamnă pentru noi doi și pentru familia noastră”, a explicat artista.

Deși relația lor este relativ recentă, cei doi s-au cunoscut în 2025, Deea Maxer simte că au construit deja o legătură profundă, bazată pe maturitate și valori comune.

„Suntem amândoi părinți, cu patru copii în total, iar asta ne-a adus o perspectivă diferită asupra vieții și relațiilor”, a adăugat ea.

Întrebată ce o atrage cel mai mult la Constantin, Deea a mărturisit că stabilitatea emoțională și maturitatea lui sunt esențiale.

„Este un bărbat echilibrat, mă vede, mă iubește, mă susține – iar asta este extrem de important pentru o femeie care are deja doi copii. Simt că mergem umăr la umăr în viață”, a spus ea, vizibil emoționată.

Ce planuri de viitor au Deea și Constantin

Deși au oficializat logodna, nunta nu este o prioritate pentru cuplul Deea-Maxer-Cataramă.

„Nu am intrat în detalii despre nuntă. Momentan, ne concentrăm pe alte planuri, cum ar fi mutatul într-o nouă casă. Căutăm o proprietate – poate un apartament, ca să fim mai aproape de școală pentru copii. Plus că e mai ușor de întreținut”, a explicat Deea, adăugând că au de asemenea deschis un business comun în domeniul imobiliar.

„În loc să ne grăbim cu organizarea unei nunți, preferăm să construim o bază solidă pentru familia noastră și să ne bucurăm de fiecare pas”, a concluzionat ea.

Un detaliu interesant l-a reprezentat mărturisirea Deei Maxer că un preot i-a prezis întâlnirea cu Constantin.

„La un moment dat, am simțit nevoia să mă apropii de divinitate, să merg mai des la biserică. Este important să aveți un duhovnic care să vă deschidă calea spre speranță și credință”, a explicat ea, subliniind rolul spiritualității în parcursul său personal.

Sursă foto: Intagram

