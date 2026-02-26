Adriana Ochișanu, declarații neașteptate despre părinții Andreei Cuciuc: „Au mușamalizat! Cum poți să minți?” Ce acuze le aduce

Moartea Andreei Cuciuc, tânăra care și-a pierdut viața în noiembrie 2024 după ce i s-a făcut rău la balul bobocilor, continuă să ridice semne de întrebare și să provoace reacții puternice. La aproape un an de la tragedie, artista Adriana Ochișanu a făcut declarații controversate, acuzându-i pe părinții fetei de neglijență și de ascunderea unor informații medicale esențiale.

Suspiciuni relansate în cazul morții Andreei Cuciuc

În seara de 15 noiembrie 2024, Andreea Cuciuc ar fi trebuit să se bucure de unul dintre cele mai așteptate evenimente ale liceului. În schimb, momentul s-a transformat într-o dramă. Tânăra s-a prăbușit brusc, iar colegii au sunat imediat la 112, însă medicii nu au mai reușit să o salveze.

La distanță de luni bune, Adriana Ochișanu a readus cazul în atenția publicului, lansând acuzații directe la adresa părinților fetei, Diana și Igor Cuciuc.

Citeşte şi: Adriana Ochișanu, declarații neașteptate după reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc. „S-a demonstrat!” Ce se întâmplă cu Cristi Botgros. „Îmi fac griji pentru copilul meu!”

Citeşte şi: Diana Cuciuc, reacție dură la adresa lui Cristian și a lui Nicolae Botgros. „O tentativă de îmbogățire nejustificată!” Ce i-a transmis avocatei familiei dirijorului

Citeşte şi: Andreea Cuhuteac, fosta iubită a lui Cristi Botgros, dezvăluiri dureroase despre Andreea Cuciuc. Adevărul cutremurător, la un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc. „În acea seară…”

Citeşte şi: Cristian Botgros, chemat la audieri! Gestul șocant făcut când Andreea Cuciuc își dădea ultima suflare. „Este deschis un dosar penal!”

„S-a produs o neglijență foarte mare”

Invitată într-un podcast, artista a vorbit deschis despre ceea ce consideră a fi o responsabilitate ignorată de părinții Andreei. Ea afirmă că există dovezi care ar demonstra că tânăra ar fi avut probleme medicale cunoscute, dar ascunse.

„Sunt niște părinți… Da, s-a produs o neglijență din partea lor, o neglijență foarte mare și majoră, din punct de vedere medical”, a declarat Adriana Ochișanu, potrivit Spynews.ro.

Artista susține că părinții ar fi știut despre o intervenție medicală la nivelul inimii, dar ar fi negat constant existența acesteia.

Acuzații de mușamalizare

Potrivit Adrianei Ochișanu, nu doar familia ar fi fost la curent cu situația medicală a Andreei, ci și apropiați și cadre medicale. Ea afirmă că părinții ar fi încercat să ascundă adevărul, prezentând-o pe fiica lor drept perfect sănătoasă.

„Au mușamalizat și au zis că nu a avut intervenție fata, nicio intervenție, fata a fost perfect sănătoasă. Cum poți să spui așa ceva, când, de fapt, medicii și lumea, apropiații știu care a fost adevărul? Cum poți să minți în continuare și să spui că fata a fost perfect sănătoasă?”, a mai spus artista.

Ancheta privind moartea Andreei Cuciuc a fost reluată

Cu o altă ocazie, în podcastul „Online by Camelia Ionescu”, Ochișanu a povestit că dosarul privind moartea Andreei Cuciuc a fost redeschis, iar fiul ei a fost chemat din nou la audieri, tot în calitate de martor. Ea a explicat că noile verificări au dus la aceleași concluzii ca și prima anchetă și că nu există nicio probă care să indice implicarea lui Cristian.

„Copilul meu este nevinovat. S-a reluat ancheta pentru a doua oară și s-a demonstrat. El a fost pus în calitate de martor și toți cei care au fost în incinta localului au fost audiați. Același lucru s-a demonstrat pentru a doua oară ce s-a spus în ancheta făcută prima dată. Același lucru, aceleași probe” – a spus ea.

Foto – capturi video / Facebook

Urmărește-ne pe Google News