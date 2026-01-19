Adriana Ochișanu, declarații neașteptate după reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc. „S-a demonstrat!” Ce se întâmplă cu Cristi Botgros. „Îmi fac griji pentru copilul meu!”

Scandalul declanșat după moartea Andreei Cuciuc continuă să aibă ecouri puternice, iar numele lui Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, rămâne în centrul acuzațiilor lansate de familia tinerei.

La un an și două luni de la tragedie, mama tânărului, interpreta Adriana Ochișanu, a vorbit deschis despre situație, despre reluarea anchetei și despre presiunea uriașă pe care o resimte familia ei. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Durerea familiei Cuciuc și reacția Adrianei Ochișanu

Artista a început prin a vorbi despre tragedia familiei Cuciuc, subliniind că a fost profund afectată de moartea Andreei, o adolescentă pe care o cunoscuse personal. Ea a povestit că a sunat familia imediat după tragedie pentru a-și exprima condoleanțele și a descris-o pe tânără ca fiind „plină de viață” și „o mândrie a familiei”.

„Mie îmi pare foarte rău de tot ce s-a întâmplat în familia Cuciuc. Este o tragedie foarte mare. Să-ți pierzi unicul copil este o tragedie imensă. Chiar i-am sunat a doua zi după decesul Andreei și mi-am exprimat condoleanțele mele, durerea mea, pentru că chiar am simțit durerea lor și am trăit-o prin sufletul meu. Plângeam pentru această fetiță, care a crescut în ochii mei. Am cunoscut-o. O fetiță plină de viață, talentată” – a transmis Adriana Ochișanu, în Online Story by Cornelia Ionescu.

Ancheta reluată și poziția familiei Botgros

Adriana Ochișanu a confirmat că ancheta privind moartea Andreei Cuciuc a fost reluată, iar fiul ei a fost audiat din nou, tot în calitate de martor. Ea susține că rezultatele au rămas aceleași ca în prima investigație și că nu există probe care să indice implicarea lui Cristian:

„Copilul meu este nevinovat. S-a reluat ancheta pentru a doua oară și s-a demonstrat. El a fost pus în calitate de martor și toți cei care au fost în incinta localului au fost audiați. Același lucru s-a demonstrat pentru a doua oară ce s-a spus în ancheta făcută prima dată. Același lucru, aceleași probe.”

Presiunea publică și impactul asupra lui Cristian Botgros

Deși ancheta nu a schimbat concluziile inițiale, mama tânărului spune că presiunea publică rămâne uriașă. Comentariile agresive continuă să apară, iar Cristian ar fi profund afectat de acuzațiile care circulă în mediul online.

„Cristi foarte mult a suferit și suferă în continuare. Se mai găsesc comentarii în continuare de genul: ‘criminalule’, ‘ucigașule’ și așa mai departe. Consider că sunt niște oameni fără discernământ care scriu asemenea aberații” – a mai spus mama lui Cristi.

Relația dintre Cristian Botgros și Andreea Cuciuc

Adriana Ochișanu a clarificat și natura relației dintre fiul ei și Andreea, afirmând că cei doi nu au fost apropiați și că s-au întâlnit doar de câteva ori, în contexte de grup:

„El nu a avut o relație apropiată. Prin intermediul fostei iubite s-au văzut de două, trei ori la niște întâlniri cu prietenii. Nu pot să zic că a fost prieten cu Andreea.”

În final, artista a vorbit despre propriile temeri legate de impactul emoțional asupra fiului ei și despre modul în care scandalul continuă să le afecteze viața:

„Scandalul acesta a luat o ampolare mare și niște ecouri care se aud și în prezent și eu ca mamă foarte mult îmi fac griji pentru copilul meu. Din punctul de vedere psihic și emoțional mă afectează și sunt îngrijorată de starea lui psiho-emoțională. E foarte greu să suporți asemenea presiuni.”

Foto – Facebook / capturi Video

