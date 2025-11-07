Andreea Cuhuteac, fosta iubită a lui Cristi Botgros, dezvăluiri dureroase despre Andreea Cuciuc. Adevărul cutremurător, la un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc. „În acea seară…”

A trecut un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc, iar durerea pierderii ei continuă să răsune în sufletele celor care au cunoscut-o cu adevărat. Prietenii și apropiații își amintesc cu emoție de tânăra care a lăsat în urmă o amprentă profundă, iar printre cei care au vorbit despre legătura specială cu Andreea se numără și Andreea Cuhuteac, fosta iubită a lui Cristi Botgros.

Andreea Cuhuteac și Andreea Cuciuc erau de nedespărțit

Într-un interviu emoționant, Andreea Cuhuteac a povestit cum a început relația cu Andreea Cuciuc, pe vremea când amândouă erau eleve la Colegiul „Ștefan Neaga”. „Prietenia noastră a început când am intrat ambele la Colegiul „Ștefan Neaga”, iar din acel moment nu ne-am despărțit. E puțin spus prietenie, am fost ca două surori, am avut o conexiune aparte, conexiune pe care nu pot să o redau prin cuvinte”, a mărturisit ea.

Legătura dintre cele două tinere era atât de profundă încât, spune Cuhuteac, simțeau și gândeau la fel. „Mă atrăgea tot la ea, sufletul ei, gândirea ei. Este o fată specială, noi gândeam în același timp, semănăm în foarte multe chestii. Erau momente când spuneam aceeași frază”, a mai spus ea, evocând momentele de apropiere și sprijin reciproc.

Un sprijin necondiționat în momentele grele

Cuhuteac a rememorat și un episod în care Andreea i-a oferit ajutor fără ezitare. „La un moment dat am venit la Chișinău și mi-am uitat cheile, iar prima persoană la care m-am gândit a fost Andreea, știu că la ea puteam să stau, are un suflet mare și nu am fost refuzată. În acea seară am fost la ea, am fost primită cu sufletul deschis, iar în orice moment greu primeam ajutor de la ea.”

Cele două petreceau timp împreună atât la colegiu, cât și în afara lui. „Noi ne vedeam la Colegiul „Ștefan Neaga”, dar și în afara Colegiului ne vedeam, ieșeam prin parc, nu conta unde eram că noi când ieșeam ne simțeam bine„.

Despărțirea de Cristi Botgros și retragerea din viața publică

După moartea Andreei Cuciuc, Andreea Cuhuteac a decis să se despartă de Cristi Botgros, cu care avea o relație. Internauții au observat că tânăra și-a făcut contul de Instagram privat, semn că nu mai dorește să fie asociată cu trecutul sau cu evenimentele care au urmat tragediei.

În contextul controverselor recente care l-au vizat pe Cristi Botgros, mulți se întreabă dacă problemele cu substanțele interzise au fost un factor în ruptura dintre el și Cuhuteac. Fiul celebrilor muzicieni a trecut prin momente critice, fiind în comă timp de două săptămâni și internat o lună în spital. Medicii nu îi mai dădeau nicio șansă, iar familia a fost nevoită să înfrunte o perioadă extrem de grea.

