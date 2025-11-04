Cristian Botgros, ținta amenințărilor cu moartea după acuzele lui Igor Cuciuc legate de decesul fiicei sale. Adriana Ochișanu: „S-a mers prea departe!”

Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros și fiul interpretei Adriana Ochișanu, se află în centrul unui scandal public după ce a fost amenințat cu moartea în urma acuzațiilor lansate de cântărețul Igor Cuciuc. Acesta l-a acuzat pe Cristian că ar fi implicat în moartea fiicei sale, Andreea Cuciuc, iar reacțiile din mediul online au degenerat rapid într-un val de ură și mesaje violente.

Acuzații grave și reacții în lanț

Disputa dintre familiile Botgros și Cuciuc s-a intensificat, după ce Cristian Botgros, fiul interpretei Adriana Ochișanu și nepotul celebrului dirijor Nicolae Botgros, a fost acuzat public de implicare în moartea Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. În urma acestor acuzații, Cristian a devenit ținta unui val de ură în mediul online, primind inclusiv amenințări cu moartea.

Totul a început după ce Igor Cuciuc a sugerat că tânărul ar fi avut un rol în tragedia care a curmat viața fiicei sale. Deși nu a fost prezentată nicio probă concretă, acuzațiile au fost preluate rapid în spațiul public, iar Cristian Botgros a fost supus unui val de comentarii negative și amenințări directe.

„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură”, a transmis Cristian Botgros într-o postare pe rețelele de socializare.

Adriana Ochișanu a intervenit public în scandal

Mama tânărului, artista Adriana Ochișanu, a intervenit public pentru a-și apăra fiul și a condamnat vehement atacurile la adresa familiei sale. Ea a declarat că a primit amenințări la adresa ambilor copii, Mihaela și Cristian, și că va acționa în instanță împotriva celor care au instigat la ură.

„S-a mers prea departe. Am primit amenințări cu moartea la adresa copiilor mei. Anunț public că toți cei care au instigat sau au amenințat viața copiilor mei – fie prin postări online, fie prin mesaje – vor face obiectul unei plângeri penale”, a transmis Adriana Ochișanu pe Facebook.

Ea a publicat și un mesaj primit de la un internaut, în care era amenințată voalat: „Nu uita că și tu ai o fiică… și cred că nu ți-o părea bine dacă un călău ar otrăvi-o… Ce părere ai? Păcat! E foarte gravă situația… Să triumfe dreptatea…”

Cristian Botgros: „Și eu sunt fiu, frate, om!”

În mesajul său, Cristian a subliniat că acuzațiile nu doar că sunt nefondate, dar au provocat o suferință profundă întregii sale familii. El a făcut apel la umanitate și la responsabilitate în exprimare, mai ales în momente de durere.

„Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii”, a scris Cristian Botgros.

De cealaltă parte, Igor Cuciuc a declarat că va face tot ce îi stă în putință pentru a afla adevărul despre moartea fiicei sale, Andreea. „Va veni ziua în care dreptatea va vorbi pentru tine, floarea noastră Andreea Cuciuc”, a scris artistul pe rețelele de socializare.

Mama Andreei Caciuc, dezvăluiri șocante despre atitudinea lui Cristian în seara tragediei

Durerea pierderii unui copil este de neimaginat, dar pentru Diana Cuciuc, mama Andreei Cuciuc, suferința a fost amplificată de detaliile tulburătoare pe care le-a aflat ulterior despre ultimele clipe ale fiicei sale. Într-un episod al podcastului „Life MD Documentary”, Diana a povestit ce i-au relatat colegii Andreei despre comportamentul lui Cristian Botgros în momentul în care fiica ei s-a prăbușit la pământ în timpul balului bobocilor.

Potrivit mărturiilor colegilor, în timp ce Andreea zăcea inconștientă pe jos, iubita lui Cristian, Alexandra, i-a cerut acestuia să aducă apă pentru a o ajuta. Răspunsul tânărului a fost șocant: „Dar ce, eu să îți aduc apă? Văd că tu ai grijă de prietena ta, nu de mine”. În loc să intervină, Cristian și-a aprins o țigară și, într-un gest greu de înțeles, i-a dat cu scrum peste față Andreei, spunând că „este în comă alcoolică” și că „își va reveni”.

„Colegii mi-au povestit că el era într-o stare de euforie. Toți colegii plângeau, toți erau stresați și el, în starea lui, în derâdere a luat-o pe Andreea, așa i-a dat scrum peste față”, a relatat Diana Cuciuc în podcast.

În timp ce Cristian Botgros părea complet detașat de gravitatea situației, o colegă a Andreei a încercat să-i facă respirație gură la gură, însă fără succes. Diana Cuciuc a mai spus că, deși oficial s-a comunicat că ambulanța a ajuns în 7 minute, în realitate, conform verificărilor făcute pe telefon, prima salvare a sosit abia după 14 minute. „Până a venit salvarea, o colegă a Andreei din cursul întâi a încercat să îi facă respirație gură la gură și nu i-a reușit. Au ieșit prietenii și colegii de la masa ei. Deja Alexandra cu Andreea erau afară”, a povestit mama fetei.

Pentru Diana Cuciuc, cel mai greu de acceptat nu este doar pierderea fiicei sale, ci și lipsa de empatie și umanitate din partea celor care se aflau în jurul Andreei în acele momente. „Asta e puțin spus, dar cel mai neomenește, să zic, să dai tu scrum de țigară peste față când omul stă întins pe jos”, a spus ea, cu vocea frântă de durere.

