Cristian Botgros, prima reacție după ce a fost acuzat de Diana și Igor Cuciuc că a otrăvit-o pe fiica lor, Andreea

Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile ce îi sunt aduse de părinții Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, care s-a stins din viață în noiembrie 2024, la vârsta de 17 ani. Muzicianul îl acuză pe tânăr că ar fi pus substanțe interzise în băutura fiicei sale, în timpul petrecerii de Balul Bobocilor, lucru care a ucis-o pe fiica sa.

Diana și Igor Cuciuc îl acuză pe Cristian Botgros că i-au otrăvit fiica

Andreea Cuciuc a încetat din viață pe 15 noiembrie 2024, în timpul Balului Bobocilor, organizat într-un local din Chișinău. Adolescenta a acuzat stări de rău, iar mai apoi s-a prăbușit la pământ. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea.

Acum, la un an de la decesul fetei, Diana și Igor Cuciuc îl acuză pe Cristian Botgros că i-ar fi otrăvit fiica, după ce i-ar fi pus substanțe interzise în băutură.

Familia Cuciuc a ajuns la această concluzie după ce tânărul a ajuns la spital în urma unei supradoze de droguri. Mai mult, Diana și Igor Cuciuc spun că sunt pregătiți să exhumeze trupul Andreei pentru a demonstra vinovăția lui Cristian.

Acum, nepotul lui Nicolae Botgros, care se afla la petrecere întrucât este iubitul celei mai bune prietene ale Andreei, spune că nu are nicio legătură cu ceea ce a pățit fiica interpretului din Republica Moldova.

Prima reacție a nepotului lui Nicolae Botgros

Cristian Botgros a afirmat că el s-a aflat la Balul Bobocilor pentru iubita lui, Andreea Cuhuteac, fiind și el marcat de decesul subit al Andreei Cuciuc.

„În primul rând, eu am fost alături de prietena mea (n.r. Alexandra Cuhuteac), la acel eveniment, a fost al instituției, făcut cu toți colegii la un local, după Balul Bobocilor. Eu am venit doar pentru prietena mea și nu doar pentru ea, dar zic să retrăiesc momentele alea care, cu 4-5 ani în urmă, mă duceam și eu la baluri de genul și… eu nu m-am așteptat la așa o chestie, chiar nu m-am așteptat…”, a declarat tânărul, citat de Cancan.

Cristian Botgros spune că este cu atât mai afectat de decesul fiicei lui Igor Cuciuc întrucât a văzut-o pe Andreea crescând.

„Nimeni nu se aștepta, cu siguranță, dar fata asta a crescut în ochii mei, dar ea (n.r. Alexandra Cuhuteac) a avut o prietenie strânsă de 2 ani, care pentru ea înseamnă o viață întreagă. Și o știam pe Andreea de mică, când venea la Porumbescu, mai venea cu nenea Igor Cuciuc, mai venea și… mă rog. Când am început să fiu cu ea (n.r. Alexandra Cuhuteac), mai veneam la ea unde învăța, vin la prietena mea, zic, vă dați seama să o văd pe ea și ieșea mereu cu Andreea sau se cuprindeau, sau ceva. Eram obișnuit cu asta, vă dați seama… Am dansat în ultimul moment cu ei de mână, am mâncat, am băut, am dansat și la un moment dat… s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-am explicație, pur și simplu…”, a spus Cristian Botgros.

Nepotul lui Nicolae Botgros a mărturisit că a fost la cimitirul unde este îngropată Andreea Cuciuc, loc în care își doarme somnul de veci și bunica lui.

„În cazul meu, faptul că ea suferă (n.r. Alexandra), sufăr și eu de 2 ori. Am venit la cimitirul Armenesc, unde și bunica mea a fost înmormântată, am simțit 2 dureri odată, deci vedeam tot peisajul și parcă exact pe bunica mea o înmormânta. Am simțit 2 dureri odată… nu puteam să stau acolo, pur și simplu, nu suportam!”, a povestit Cristian Botgros.

Cristian Botgros intenționează să acționeze pe cale legală familia Cuciuc

Într-un mesaj publicat în mediul online, Cristian Botgros spune că este profund afectat de acuzațiile pe care Diana și Igor Cuciuc i le aduc, astfel că va acționa familia pe cale legală.

„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii”, a spus nepotul lui Nicolae Botgros pe rețelele sociale.

„Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale. Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept. Cu recunoștință față de cei care mi-au rămas aproape, Cristian Botgros”, a mai scris tânărul.

