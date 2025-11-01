Cine este Dana Nălbaru. A cântat în trupa Hi-Q, are trei copii, dintre care unul adoptat, și s-a pocăit la 33 de ani. De ce s-a retras din viața publică

Dana Nălbaru este una dintre cele mai cunoscute artiste pop și dance din țara noastră. Cu toate acestea, în urmă cu aproximativ un deceniu, Dana a decis să renunțe la cariera muzicală și să se concentreze pe creșterea celor trei copii. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată viața fostei membre a trupei Hi-Q în prezent.

Cine este Dana Nălbaru. Data nașterii, studii și carieră

Dana Nălbaru (49 de ani) s-a mutat în urmă cu câțiva ani în afara Bucureștiului, mai exact în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș, alături de soț și de cei trei copii. Fosta membră a trupei Hi-Q este căsătorită cu actorul Dragoș Bucur (48 de ani), jurat la „Românii au talent” și prezentatorul emisiunii „Visuri la cheie”. Împreună, Dana și Dragoș au trei copii, doi biologici și unul adoptat.

Dana Nălbaru s-a născut pe 23 octombrie 1976, la Brașov. Nu se cunosc detalii despre liceul sau facultatea pe care le-a urmat, decât faptul că în 2016 s-a înscris la Psihologie. Când sau dacă a absolvit facultatea nu se știe.

Dana și-a făcut debutul muzical în 1997, ca solistă a trupei Hi-Q, fondată cu un an înainte de Mihai Sturzu și Florin Grozea. Trupa s-a despărțit în anul 2014.

„Ne-am despărțit de la sine, a fost un moment în care toți trei am spus că e momentul să ne oprim datorită vârstei. Nu (s-au certat – n.red.). Nu vorbim foarte des, dar dacă ne întâlnim, vorbim, deci suntem ok”, spunea Dana în 2023, în podcastul lui Mihai Morar.

Dana Nălbaru s-a pocăit la 33 de ani

După aproximativ un an de la destrămarea trupei Hi-Q, Dana a decis să se retragă din viața publică și să se dedice 100% vieții de familiei.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult mi-au făcut rău. Prea multă lume mă cunoștea. Nu e o dramă. Nu m-a consumat, dar am avut de suferit. Nu mi-a plăcut să fiu persoană publică”, a spus Dana Nălbaru, în podcastul „Fain & Simplu”.

Dana Nălbaru s-a pocăit la vârsta de 33 de ani din dorința de a se apropia mai mult de Dumnezeu.

„La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a spus Dana, în podcastul lui Morar. În cadrul aceluiași interviu, fosta solistă a trupei Hi-Q s-a descris drept „Dana Nălbaru, roaba lui Iisus”.

Bărbații din viața Danei Nălbaru

De ce s-a despărțit Dana Nălbaru de Călin Goia de la Voltaj

Între anii 1998 și 2004, Dana Nălbaru a format un cuplu cu solistul trupei Voltaj, Călin Goia. În trecut, Dana a spus că în prima jumătate de an a relației a realizat că fostul iubit nu era jumătatea ei.

„Cred că cel mai important lucru pentru o relație este comunicarea. Asta nu a mers. Vedeam cu totul și cu totul altfel viața, în general. Am știut că nu e el jumătatea mea după prima jumătate de an de relație. Ajunsesem să nu mai văd lucrurile frumoase din jur, senzația de neîmplinire sporea, m-am îmbolnăvit, ajunsesem să fac atacuri de panică aproape zilnic. Dar nu neapărat atacurile de panică erau problema, ci frecvența cu care se întâmplau și felul în care simțeam că nu voi scăpa niciodată de ele decât dacă scap de ceea ce mă face pe mine nefericită. Nu mă simțeam înțeleasă… Sunt convinsă că sunt o grămadă de oameni care sunt în relații și se simt singuri în acea relație. A fost greu să o iau de la capăt. Întotdeauna e greu să o iei de la capăt”, spunea Dana Nălbaru, în urmă cu ceva timp.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au căsătorit după cinci zile de relație

Dana Nălbaru formează din anul 2005 un cuplu cu Dragoș Bucur, pe care l-a cunoscut în anul 2000, la castingul pentru serialul „Băieți buni”. După cinci zile de când au reluat legătura, actorul i-a spus Danei: „Aș putea s-o fac chiar acum”, referindu-se la căsătorie. Și au făcut-o în august 2005, la Brașov, orașul natal al Danei.

Anul următor se năștea primul lor copil, Sofia, acum în vârstă de 19 ani. Nouă ani mai târziu, în 2015, familia s-a mărit cu un băiețel, Kadri, acum în vârstă de 10 ani. Familia Bucur a ajuns la formula ideală abia în 2017, când cuplul a adoptat-o pe India Roxana, o fetiță de etnie rromă, acum în vârstă de 13 ani.

„A fost o dorință veche, dinainte de a-l avea pe Kadri. Ne-am dorit să facem un real bine. Am simțit nevoia să salvez viața cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta. Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o și în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi și a rămas”, a spus Dana Nălbaru în 2018, pentru Adevărul.

