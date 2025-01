Cât costă produsele de la patiseria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur. Clienții, dezamăgiți de experiența gastronomică

Dana Nălbaru s-a retras din muzică în urmă cu mai mulți ani, iar acum se ocupă de afacerile pe care le-a deschis, o cofetăria de lux și o brutărie. Aceasta produce dulciuri de lux, precum jeleuri cu prosecco și bomboane învelite în foiță de aur comestibil, în timp ce la brutărie are diferite tipuri de pâine, precum și produse de patiserie. Prețurile sunt pe măsura produselor, însă se pare că clienții care i-au trecut pragul nu sunt deloc mulțumiți de calitatea acestora.

Cât costă produsele din cofetăria de lux a Danei Nălbaru

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și-au deschis o cofetărie, unde pregătesc în laboratorul propriu bomboane de lux învelite în foiță de aur comestibilă, precum și alte produse inedite.

Dulciurile acestora sunt fără gluten, zahăr sau lactoză, însă conțin prosecco și aur comestibil de 24 K. Prețurile sunt și ele pe măsura ingredientelor.

Astfel, o cutie de Gold Prosecco Bears’, jeleuri cu prosecco și aur comestibil de 24 K, costă 59 lei. De asemenea, unul dintre cele mai creative torturi este cel în formă de cub Rubik, desert pe care Dana Nălbaru l-a postat pe Instagram.

„Torturile se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți, care a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume”, spunea Dana Nălbaru când a deschis cofetăria de lux.

Clienții, nemulțumiți de produsele artizanale

De asemenea, Dana Nălbaru deține o brutărie artizanală în zona Otopeni. Aici sunt comercializate produse bio pentru persoanele care suferă de diabet, precum și checuri, prăjituri și plăcinte.

Cum în urmă cu câțiva ani s-au mutat în Argeș, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au lăsat în grija cuiva brutăria. Deși în urmă cu câțiva ani se arăta încântată de felul în care este condusă locația, acum clienții par a fi total nemulțumiți.

„Pentru că ne-am mutat în Argeș, timpul pe care îl dedicăm afacerii din Otopeni s-a redus drastic, așa că am predat cârma generației tinere. Azi am făcut o vizită în locație și am fost încântați de îmbunătățirile aduse, aerul nou se simte. Alt vibe! Îmi place mult.”, a scris Dana Nălbaru, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.

Clienții care au lăsat recenzii pe internet au spus, însă, că produsele nu sunt doar scumpe, ci și fără gust.

„Zero gust, exagerat de scump. Nu înțeleg cum există review-uri cu cât de delicioase sunt produsele, probabil sunt prietenii celor care au patiseria și de rușine au dat 5 stele, dar nu cred că au gustat produsele. Îmi pare rău, dar 135 de lei pe 2 dobrogene, 2 ceaiuri reci și 2 prăjituri mi se pare exagerat. Măcar daca aveau gust. Dobrogeana este făcută cu brânză fără gust, fără sare. Cumva, produsele trebuie sa reflecte prețul, dar din păcate aici nu este cazul”, a scris un client.

Și alte persoane care au trecut pragul afacerii Danei Nălbaru au fost supărate din cauza calității produselor.

„Experiență oribilă, prețurile sunt exagerat de mari pentru calitatea oferită, această bucată de plăcintă de mere cu ‘blat’ total crud a costat 24,5 lei, pe lângă faptul că aspectul blatului a fost dezamăgitor, este și necomestibilă. Nu recomand”, a precizat o persoană.

„Oribilă experiență (…). De cele mai multe ori am plecat de la ei cu o porție sărata și o porție dulce pentru pauza mea de masă, niciodată sub 50-60 RON. Nu merită nici un sfert din aceste sume! Torturile și prăjiturile colorate, complet insipide. Preturi nejustificat de mari!”, este de părere un alt client.

„Dezamăgitor! Produse fără gust. Așa cum spunea cineva într-un alt review, pâine înmuiată în apă cu zahăr. Prețuri foarte mari în raport cu gustul produselor. Nu contest calitatea acestora, însă așteptările mele erau altele”, este recenzia lăsată de un alt client.

