Cadoul neașteptat primit de Dana Nălbaru de la Dragoș Bucur, de ziua ei de naștere. „I-am dat cu biberonul, o dată la o oră jumate!”

Dragoș Bucur i-a făcut soției un cadou cu totul neașteptat cu ocazia zilei sale de naștere. Fosta solistă de la Hi-Q, Dana Nălbaru, a împlinit 48 de ani pe 23 octombrie și a avut parte de o surpriză de zile mari din partea soțului.

Reacția Danei Nălbaru când a primit un purceluș de ziua ei

Dragoș Bucur, Dana Nălbaru și cei trei copii ai lor – Kadri (9 ani), Roxana (12 ani) și Sofia (17 ani) , locuiesc la țară de aproximativ un an, într-o casă pe care și-au cosntruit-o în 2023 în Moșteni-Greci, județul Argeș. Pentru că miercuri, 23 octombrie 2024, a fost ziua de naștere a fostei soliste de la Hi-Q, soțul ei, Dragoș Bucur, s-a gândit la un cadou cu totul inedit pentru ea, care să fie în temă cu noul lor stil de viață din mediul rural. Actorul i-a oferit Danei un purceluș

“Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei” – a spus Deagoș Bucur într-un clip postat pe Instragram,în dreptul căreia a scris o urare pentru Dana: „Oameni și porci, doua rase tulburător de asemănătoare. La mulți ani, Dana!”

În materialul video respectiv a apărut apoi Dana Nălbaru cu purcelușa și cu fiul lor, Kadri.

„Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm” – a explicat fosta solistă de la Hi-Q.

Postarea cu purcelușa Bettty a adunat rapid peste trei mii de apreiceri din partea fanilir și multe frumoase.

„Câte suflete frumoase într-o singură filmare!”

„Tulburători de buni și frumoși sunteți voi! La mulți ani, Dana!!!”

„Sunteți fenomenali! Vă iubesc prin simplitatea voastră! La mulți ani, Dana”

„O familie minunata și un exemplu pentru alții!”

„Ce drăgălaș este!”

„Oh, ce dulceata rozulie! La multi ani!”

„La mulți ani, Dana! O bucurie și un om Binecuvântat cu un suflet minunat om bun.” – sunt doar câteva dintre multele mesje lăsate de fani în dreptul postării.

Copiii Danei Nălbaru studiază acasă

Copiii Danei Nălbaru și ai lui Dragoș Bucur studiază în sistem homeschooling. Despre acest sistem de învățământ, actorul spunea anul trecut că este o modalitate ideală de educație pentru copiii lui.

“Sunt mult mai mulți oameni care își educă copiii în homeschooling decât crezi. Și atunci erau. Sofia are 17 ani și a început homeschooling-ul când avea 9 sau 10. Erau mulți și atunci, dar nu se vorbea pentru că nu apăruse cineva – persoană publică despre care să se și știe.

Este mult mai simplu decât vă închipuiți. Este mult mai normal după ce te obișnuiești. Părerea mea este că dacă părinții au timp la dispoziție este mult mai bine pentru relația dintre ei și copii” – i-a explicat Dragoș Bucur lui Cătălin Măruță, în cadrul podcastului Acasă la Măruță.

