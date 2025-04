Eduard, fiul de 14 ani al Adrianei Bahmuțeanu, gest șocant la întâlnirea cu mama sa. „Nu dorim cu dânsa! Să consemnați în procesul verbal!” Cum a reacționat jurnalista

Adriana Bahmuțeanu a povestit despre o întâlnirea emoționantă, dar dificilă pe care a avut-o cu fiii săi, Eduard și Maximus. Deși momentul părea promițător, băieții cei mici ai regretatului Silviu Prigoană au avut o atitudine distantă față de ea, ei refuzând orice formă de dialog cu mama lor.

Adriana Bahmuțeanu nu a putut comunica cu băieții ei

Adriana Bahmuțeanu traversează o perioadă dificilă după decesul fostului său soț, Silviu Prigoană, din toamna anului trecut. Cei doi copii ai lor, Eduard (14 ani) și Maximus (17 ani), refuză să își vadă mama, iar jurnalista este de părere că această atitudine este rezultatul influenței exercitate de frații lor vitregi, Honorius și Silvius, copiii mai mari ai fostului om de afaceri.

Adriana Bahmuțeanu s-a întâlnit cu băieții ei, dar nu a reușit să comunice cu aceștia. Eduard și Maximus nu au salutat-o, iar băiatul cel mic a făcut un gest pe care l-a considerat surprinzător de matur pentru vârsta lui. Bahmuțeanu a explicat că i se pare ciudată această situație, punând-o în contextul influențelor externe și reflectând asupra unor posibile interese materiale ale fraților vitregi, pe care i-a numit „alienatori”. Ea a subliniat că, în calitate de singur părinte legal, deciziile legate de copiii săi depind exclusiv de semnătura sa, fie că este vorba de consultații medicale, călătorii în străinătate sau schimbări școlare.

„Ne-am întâlnit chiar în față. (…) Nici vorbă (n.r.: nu au salutat-o): „Nu dorim cu dânsa. Vă rog frumos să-i comunicați că nu dorim cu dânsa și să consemnați în procesul verbal’, copil de 14 ani care știe să se consemneze.

Păi dacă-l întrebăm pe colegul de la cameră, nu cred că știe cum se consemnează în procesul verbal și e om în toată firea, nu vreau să jignesc pe nimeni, Doamne ferește, dar sunt niște proceduri de care nu te lovești și tu om în toată firea nu-ți dai seama.

Mie mi se pare foarte ciudat și am stat și le-am pus cap la cap, pentru că zilele astea m-am ocupat mai mult de mine, ca să spun așa, am fost la fizioterapie, am început niște proceduri din astea și cât stau acolo pe patul ăla și mi se fac tot felul de lasere și așa, deci zici că-mi vin așa ideile, cred că de la laser e. Deci partea asta, frații vitregi, alienatorii, grupul ăsta așa, eu v-am mai zis și o susțin în continuare, are un interes de natură materială.

Eu am dovezile, pentru că s-a încercat în toate aceste luni, că acești copii ai mei, care practic sunt reprezentați legal de mine, deci vorbind în interesul legii, practic eu astăzi sunt singurul părinte și ei nu se pot duce nici la un doctor, nici la un spital, nici în altă țară, nici la o altă școală, nici unde vor ei, fără semnătura mea” a declarat vedeta în emisiunea lui Dan Capatos.

Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce Honorius Prigoană a încercat executarea silită a tatălui său decedat

Adriana Bahmuțeanu a avut o reacție vehementă în mediul online, după ce s-a aflat că Honorius Prigoană a inițiat procedura de executare silită împotriva tatălui său decedat, Silviu Prigoană, pentru suma de 600.000 de lei. Jurnalista a declarat că această acțiune reprezintă o dovadă clară a interesului material al fiului cel mare al regretatului om de afaceri, subliniind că scopul acestuia este de a obține averea lăsată de tatăl său.

Adriana Bahmuțeanu a adus acuzații grave la adresa lui Honorius Prigoană, fratele mai mare al fiilor săi, susținând că acesta are interese materiale evidente în legătură cu moștenirea tatălui său, Silviu Prigoană. Vedeta a dezvăluit că, în urmă cu câteva zile, Honorius a inițiat, prin intermediul unui executor judecătoresc, o procedură de executare silită împotriva tatălui său decedat, solicitând instanței recuperarea unei datorii de 120.000 de euro dintr-un cont al acestuia.

„Apare deja o primă dovadă a faptului că fratele mai mare al fiilor mei, Honorius Prigoană, are de fapt interese materiale în ceea ce privește moștenirea de la defunctul său tată. În urmă cu doar câteva zile, Honorius Prigoană, printr-un executor judecătoresc, a încercat să-l execute pe defunctul său tată și să ceară instanței aprobarea de a recupera dintr-un cont al lui Silviu Prigoană o datorie de 120.000 de euro.



Este dovada faptului că acest Honorius Prigoană are interese materiale dovedite, iar din acest motiv îi ține captivi în casa decedatului pe fiii mei minori, în încercarea să îi convingă pe aceștia să le semneze la notar că el va avea averea rămasă de la defunctul tată, Silviu Prigoană. Asta după ce copiii vor deveni majori”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu pe pagina ei de Facebook.

