Adriana Bahmuțeanu, de urgență la medic, după ce a protestat în fața Tribunalului București pentru drepturile mamelor: „Un necaz nu vine niciodată singur”

Adriana Bahmuțeanu (50 ani) a ajuns de urgență la spital, după ce a protestat alături de Oana Ioniță și Ana Bahmuțan, în fața Tribunalului București. Jurnalista a povestit pe rețelele sociale cum medicii au fost nevoiți să îi facă anestezie, iar imaginea publicată în mediul online i-a îngrijorat pe fanii acesteia.

Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe mânile medicilor

Luni, 7 aprilie, Adriana Bahmuțeanu a protestat împreună cu Oana Ioniță și Ana Bahmuțean, fosta soție a primului soț al jurnalistei, militând pentru drepturile mamelor.

Însă, la scurt timp după protest, Adriana a ajuns pe mâinile medicilor. Vedeta a povestit pe contul ei de Facebook că are probleme de sănătate.

„Trec printr-o perioada mai dificilă și colac peste pupăză, ca și cum un necaz nu vine niciodată singur, m-am procopsit și cu o rază de sciatică, ce aproape m-a imobilizat!!!”, și-a început vedeta dezvăluirea, după anestezie.

Jurnalista spune că ultimele luni în care a luptat pentru a-și aduce copiii acasă au făcut-o să cedeze fizic.

„Deh, 5 luni de viață sedentară, de efort mental susținut să țin moralul sus, de burnout și neliniști copleșitoare și-au spus cuvântul! Dacă vi se pare că în poză asta eram împăiată, fără expresie, pokerface, e de la anestezie!”, a precizat Adriana Bahmuțeanu, care a distribuit o imagine cu ea la spital.

„Am ajuns la clinică minunatului meu fin Ovidiu Chiriac care a făcut el o minune e să nu mai doară atât de tare! Și cum minunea a inclus și o anestezie, iată și rezultatul! Poker face!!! Hai că o să fie bine! Nu mă las!!”, a subliniat jurnalista.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit din nou. Care a fost motivul: „Colacul de salvare nu îl arunc la nesfârșit”

Citește și: George Burcea, despre relația cu Andreea Bălan, după despărțirea de Viviana Sposub: „Toate s-au rezolvat”

Jurnalista, protest în fața Tribunalului București

Adriana Bahmuțeanu, Ana Bahmuțan și Oana IOniță și-au unit puterile și au protestat în fața Tribunalului București, pentru a milita pentru drepturile mamelor din România.

„Stop abuzului asupra copiilor! Magistrați, aplicați legea” și „Lăsați copiii lângă părinți! Înstrăinarea copiilor este o crimă” sunt două dintre mesajele pe care acestea le-au scris pe pancarte.

„Am venit azi aici să o susținem pe Ana Bahmuțan, care se judecă de șase ani pentru a-și ține în brațe propriul copil. Am venit în numele tuturor celor care se simt neîndreptățiți pentru că sunt înstrăinați de propriii copii. Le cerem magistraților, procurorilor să aplice legea. Le cerem președinților celor două Camere ale Parlamentului să modifice cadrul legal astfel încât să fim aliniați cu țările din Uniunea Europeană”, a spus Adriana Bahmuțeanu, citată de Cancan.

Citește și: Oana Radu s-a căsătorit în secret cu iubitul ei, Șerban Balaban. Cum arată rochia de mireasă a artistei

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, noi declarații despre victoria în instanță împotriva lui Honorius Prigoană: „Vrea să-i dezmoștenească pe copiii mei”

La rândul ei, Oana Ioniță, își dorește să își poată petrece mai mult timp cu fiul ei, Maxim.

„Astăzi e ziua lui Maxim. Am petrecut trei zile cu el. Mă bucur că am trei zile la două săptămâni, dar nu mi se pare normal. Mi-aș dori ca aceste zile să fie mult mai lungi, să am mult mai mult timp cu el, pentru că așa este normal. Eu susțin să se aplice legea, pentru că avem o lege, dar să se țină cont de ea. O ordonanță prezidențială ar trebui să se judece în maximum o lună. Dar se pare că ajunge să se judece după șase luni. Un proces pentru drepturile copilului ar trebui să aibă maximum două luni, nu ani”, a precizat coregrafa.

„La mine a fost un ping-pong, un carusel emoțional. Șase luni nu mi-am văzut copilul. Apoi am făcut o ordonanță prezidențială care s-a judecat după alte câteva luni. Am ajuns la trei zile la două săptămâni. Maxim e mare, da, are dreptul să aleagă, dar instanța știe că un adult e mult mai conștient și știe să aleagă pentru copilul lui. Atunci când stă mai mult cu celălalt adult, copilul ajunge să fie alienat. Nu mai vorbești cu copilul, vorbești cu celălalt adult prin propriul copil. E un război interminabil, de aceea solicit ca această lege să se pună în aplicare”, a subliniat Oana Ioniță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Adriana Bahmuțeanu

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News