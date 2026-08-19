Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță, după ce a slăbit 30 de kilograme: „Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți…”

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Gabriela Cristea a mărturisit cum se descurcă cu alimentația în vacanță. Fosta prezentatoare a povestit că a găsit o metodă prin care poate să se bucure de concediu și de toate alimentele, fără să se teamă că se va îngrășa din nou. Iată ce a mănâncă fără să se simtă vinovată.
Gabriela Cristea, dezvăluire despre ce mănâncă în vacanță
Vedeta a povestit că nu dispar poftele și nici nu a renunțat la a și le satisface, mai ales în concediu. Totuși, există un secret prin care reușește să nu se îngrașe: consumă porții foarte mici și nu exagerează niciodată.
„Nu am vrut să plec prin Italia și să mă uit tristă la farfuriile celorlalți. Dacă mi-a făcut ceva cu ochiul, mi-am comandat. Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți… n-am declarat război niciunui aliment. Doar că am schimbat cantitatea, nu plăcerea de a mânca”, explică Gabriela Cristea.
Tavi Clonda este cel care se asigură că nu rămâne nimic în farfurie, iar în acest fel se evită și risipa alimentară.
„Și aici intră în scenă Tavi, care în vacanța asta a avut și funcția oficială de «terminator de farfurii». Eu gust, mănânc cât simt că îmi este suficient, iar ce rămâne… are el grijă să nu se risipească”, povestește vedeta.
Nu a spus „nu” cartofilor prăjiți
Gabriela Cristea a explicat că a mâncat trei cartofi dulci prăjiți și i-au fost suficienți.
„De exemplu, din coșul acesta spectaculos de cartofi dulci prăjiți am mâncat fix TREI bucăți. Nu trei porții. Nu jumătate de coș. Trei cartofi. Și mi-au fost suficienți cât să-mi fac pofta”, spune ea.
După ce a slăbit 30 de kilograme, Gabriela Cristea a reușit să se reeduce din punct de vedere alimentar. Ea gustă din toate preparate care îi fac cu ochiul, dar se asigură că nu mănâncă în exces, ci doar își face pofta.
„Asta este, de fapt, relația mea cu mâncarea acum: nu vreau să trăiesc cu «n-am voie», dar nici cu «dacă tot am comandat, trebuie să termin». Gust, mă bucur, mă opresc. Pentru mine, echilibrul nu mai înseamnă să mă abțin de la tot ce-mi place, ci să învăț cât îmi este suficient”, a mărturisit vedeta.