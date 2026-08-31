Oana Roman, imagini spectaculoase după ce a slăbit. Internauții au rămas șocați: „O nouă versiune a mea. Cea mai bună”

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Oana Roman se simte mai bine ca niciodată în pielea ei. Vedeta a slăbit considerabil și a împărtășit recent cu urmăritorii de pe Instagram câteva imagini în care apare complet transformată din punct de vedere fizic.

Oana Roman, transformare spectaculoasă

Influencerița, în vârstă de 50 de ani, a publicat în mediul online câteva imagini cu ea, iar fanii au fost luați prin surprindere de felul în care arată. Dieta pe care o ține dă rezultate, iar Oana Roman se simte mai bine ca niciodată și arată spectaculos.

„O nouă versiune a mea. Cea mai bună versiune a mea. Ultimele zile de vară”, a scris Oana Roman pe contul de Instagram. Fanii au rămas uimiți și i-au scris multe comentarii în care o felicită pentru ambiție și au complimentat-o.

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„Nu-mi vine să cred”, „Arăți super acum”, „Bravo, Oana, arăți foarte bine”, sunt câteva dintre reacțiile pe care le-au avut internauții.

Atât Oana Roman, cât și fiica ei, Isabela, au intrat la o dietă strictă, dată de un nutriționist. Cele două și-au schimbat stilul de viață, iar acest lucru se vede.

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„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne-ajută!”, a spus Oana Roman pentru spynews.ro, în luna iunie a acestui an. Însă, Oana a continuat procesul de slăbire, așa că în ultima perioadă s-a transformat total.

Vacanță pe Coasta de Azur

Fiica lui Petre Roman s-a obișnuit să își facă anual câte o vacanță pe Coasta de Azur. Ea și fiica ei au bifat și anul acesta o experiență, iar influencerița s-a postat în costum de baie.

„Din 2021, în fiecare vară adunăm amintiri pe Coasta de Azur. Ne facem selfie în fiecare an. Îmi trăiesc viața așa cum vreau. Sunt liberă, independentă, stăpână pe mine și pe alegerile mele. Nu dau socoteală nimănui, nu cer voie nimănui pentru nimic. Îmi cumpăr ce-mi doresc și călătoresc unde îmi doresc, din banii mei. Și nu datorez nimic nimănui! Ceea ce vă doresc și vouă”, a scris Oana Roman pe Instagram.

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Vedeta este mare fană Nisa, Cannes, Monaco și Saint-Tropez, locuri pe care le vizitează an de an.

„Am tot spus ca o sa explic de ce, pentru mine, Coasta de Azur, este cel mai frumos si rafinat loc din lume. Franța nu este doar patria limbii lui Voltaire si a palatului Versailles, nu e doar despre Paris si Valea Loarei. Franța este si despre Coasta de Azur si regiunea Provence.

Este Nisa hotelului Negresco, de origine română, este patria artei unde s a născut impresionismul lui Monet, este lumina incredibilă a soarelui combinat cu azurul apei, este Antibes , satul in care a trait si creat Picasso, este Grasse , capitala mondiala a parfumului, locul in care s a creat industria parfumului, si patria iasomiei si a trandafirilor Chanel, este Eze satucul medieval cu grădinile exotice, este St Jean Cap Ferrat si vila Eprussi de Rothschild, cu ale sale grădini luxuriante, este Croisette si plajele rafinate, este Monaco si luxul suprem.

Este patria lanurilor de Lavanda, St tropez ul lui Brigite Bardot si a jandarmilor lui Funes. Este gastronomia lui Ducasse. Este Cannes, orasul celui mai mare Festival de film din lume. Este rafinament si eleganță. Este locul unde oamenii sunt frumoși, eleganți, nu vorbesc tare, nu tipa si nu claxonează. E timpul liniștit ce curge in ritmul valurilor marii”, a explicat vedeta pe Instagram.

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