Gina Pistol, transformare fizică impresionantă. Cât a slăbit vedeta PROTV și cum a făcut: „Nu mănânc. Mănânc foarte puțin” 

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Gina Pistol a atras atenția cu silueta ei trasă prin inel, după ce schimbarea a fost observată de toți cei din jur. Prezentatoarea MasterChef a recunoscut că a slăbit pentru că nu mănâncă. Iată ce regim strict a adoptat vedeta PRO TV.

Cum a slăbit Gina Pistol considerabil

Gina Pistol a dat jos câteva kilograme bune, iar transformarea este vizibilă cu ochiul liber. Vedeta a mărturisit că a renunțat la gustările dintre mese și a adoptat un regim mult mai strict în care mănâncă o singură masă pe zi.

„Am slăbit, dar cred că m-am îngrășat acum că am gustat desertul. Nu mănânc. Adică nu mănânc…. Mănânc foarte puțin. Nu ciugulesc, nu, nu, că am picat, am fost în capcana asta, nu ciugulesc. Mănânc o masă principală pe zi și cam atât. Adică seara acasă mai mănânc un măr cu niște migdale”, a mărturisit Gina Pistol, conform Wowbiz.

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Ea a explicat că nu mai mănâncă între mese, pentru că se acumulează calorii și oferă o senzație falsă că nu a mâncat, de fapt, însă lucrurile nu stau deloc așa.

„Încerc să mențin un echilibru. Că dacă ciugulesc… Eu percep că n-am mâncat nimic, mi-e foame continuu și ciugulesc continuu. Și dacă stai să aduni la sfârșitul zilei, serii…”, a adăugat soția lui Smiley pentru aceeași sursă.

Câte kilograme are acum

În prezent, vedeta PRO TV are 51 de kilograme, reușind să dea jos 3 kilograme, însă diferența este vizibilă pentru că nu este prea înaltă, explică ea.

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„Aveam 54, da. Dar fiind mică de înălțime, la mine orice kilogram în plus sau în minus, se vede ca și cum aș fi dat la final 10 kg”, a spus ea.

A revenit la kilogramele de dinainte de naștere

Gina Pistol avea 53 de kilograme înainte să rămână însărcinată cu Josephine. Ea a ajuns să cântărească 80 de kilograme în timp ce era gravidă, însă a avut răbdare cu corpul ei pentru a ajunge ca înainte de sarcină.

„Am stat vreo patru ani luptându-mă cu kilogramele în plus”, a explicat vedeta, care le-a sfătuit pe proaspetele mămici să acorde răbdare procesului de slăbit.

„Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi. Nu-mi venea să cred când mă urcam pe cântar”, a povestit ea.

În plus, Gina Pistol a reușit să facă sport de trei ori pe săptămână și să se concentreze pe aportul de proteine. Mai mult, ea a explicat că vârsta joacă un rol esențial în procesul de slăbire, mai ales că a devenit mamă la 41 de ani, când metabolismul este încetinit.

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