Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: „M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"

Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: „M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"

Raluca Vițu
Gina Pistol a vorbit deschis despre transformarea ei fizică și despre metoda neobișnuită care a ajutat-o să slăbească rapid, fără diete drastice sau înfometare. Prezentatoarea TV a explicat în emisiunea „Today with Gina” că rezultatele au apărut surprinzător de repede, iar cura pe care a urmat-o i-a adus beneficii mult mai importante decât simpla pierdere în greutate.

O cură neconvențională, descoperită întâmplător

Gina Pistol a povestit că a aflat despre metoda care i-a schimbat metabolismul în timpul unei discuții cu prietenii, pe tema medicinei alternative. Aceștia i-au vorbit despre un tip special de lapte din care este eliminată caseina, iar prezentatoarea a decis să încerce cura timp de 12 zile.

„La o masă cu niște prieteni vorbeam despre medicina alternativă și am aflat despre un tip de lapte din care se scoate caseina. Am ținut cura doar 12 zile. Ce am observat eu? Mi-a scăzut inflamația din corp, iar slăbitul a fost doar un plus al acestei cure”, a explicat Gina, potrivit click.ro.

Ea spune că efectele au fost vizibile nu doar la exterior, ci și la nivel intern. „La nivel celular, scade inflamația din corp și ajută ficatul, sistemul digestiv și pancreasul”, a adăugat prezentatoarea.

Rezultate vizibile din a cincea zi

Transformarea a început mai repede decât se aștepta. Gina mărturisește că deja după câteva zile corpul ei reacționa pozitiv, iar kilogramele în plus începeau să dispară.

„În cazul meu, cura aceasta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului, pentru că am început să slăbesc și să mă dezumflu cumva din a cincea zi. Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar și vedeam că, după o săptămână, mai scădeam încă două kilograme”, a spus ea.

Un stil de viață echilibrat, menținut și după cură

Gina Pistol a subliniat că rezultatele nu s-au datorat doar curei, ci și schimbărilor pe care le-a făcut ulterior în stilul de viață. Prezentatoarea a ajuns la 53 de kilograme și spune că se simte mai bine ca oricând.

„Nu îmi dau seama exact ce se întâmpla înainte, dar probabil aveam și retenție de apă, eram umflată. Ideea este că acum am ajuns la 53 de kilograme. Fac sport de trei ori pe săptămână și am o singură masă principală pe zi, care înseamnă proteină, lângă care mănânc un cartof dulce și o salată. Nu mai mănânc haotic, așa cum mâncam înainte”, a explicat ea.

Gina Pistol, dezvăluiri despre lupta cu acneea și secretul unui ten luminos

Cu o altă ocazie, Gina Pistol a vorbit deschis și despre problemele severe de ten cu care s-a confruntat în tinerețe și despre rutina care o ajută astăzi să își mențină pielea curată și fermă. Vedeta a povestit că, la 20 de ani, un machiaj realizat pentru o reclamă i-a provocat o infecție gravă cu stafilococ, episod care i-a afectat tenul ani la rând.

„Băi, am avut probleme mari cu tenul pentru că, la 20 de ani, am luat un stafilococ în urma unui machiaj pentru o reclamă. De atunci, m-am luptat cu acest stafilococ foarte mult timp, până când un medic m-a trimis să-mi fac o analiză a secreției din coșuri”, a povestit Gina.

 Analizele au arătat că bacteria era rezistentă la toate antibioticele încercate până atunci: „În urma acestei analize, am descoperit că stafilococul pe care îl aveam era imun la toate antibioticele pe care le încercasem până atunci”.

Prezentatoarea subliniază și rolul alimentației în menținerea unui ten sănătos, avertizând asupra alimentelor care pot agrava acneea.

„Este foarte important să evitați anumite alimente și excitanți precum ciocolată, mâncăruri picante, zahăr și lactate. Sunt oameni care reacționează astfel, iar acneea poate deveni mai accentuată după consumul de lactate”, a explicat ea. Gina recomandă consultarea unui dermatolog și curățări profesionale regulate: „Astăzi, cel mai important este să găsiți un medic dermatolog bun și să faceți o curățare profesională înainte să apară problemele”.

