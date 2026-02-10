Cum arată casa în care a copilărit Gina Pistol. Prezentatoarea tv a crescut într-o comună din Teleorman

Gina Pistol, născută în Roșiorii de Vede, și-a trăit primii ani într-o casă simplă din Vârtoapele de Sus, Teleorman. Prezentatoarea tv nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria ei modestă, iar acum au apărut și imagini cu gospodăria în care vedeta a locuit până la vârsta de 15 ani.

Cum arată casa în care a copilărit Gina Pistol

Gina Pistol este astăzi una dintre cele mai iubite vedete din România, dar drumul spre succes nu a fost lipsit de provocări. Născută în Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Gina a copilărit în satul Vârtoapele de Sus, într-o gospodărie modestă, departe de agitația orașului.

„Aici își petrecea vacanțele. Până la 15 ani, cel puțin, era nelipsită. Calul, care ei îi plăcea, l-am dat pentru că nu mai avea cine să aibă grijă de el. Gina se juca aici cu alți doi verișori și cu frățiorul ei mai mic“, a povestit, în urmă cu ceva timp, mătușa prezentatoarei tv, pentru Wowbiz.

Casa în care a crescut prezentatoarea era simplă, dar plină de căldură. Înconjurată de natură și de animale, viața de atunci era departe de luxul de care se bucură în prezent.

Mai târziu, după divorțul părinților săi, Gina Pistol s-a mutat în cartierul Ferentari din București.

Citește și: Gina Pistol, emoționată până la lacrimi de o întrebare de la Dana Rogoz

Citește și: Câți bani cheltuie Gina Pistol pe haine. Smiley este nemulțumit de vestimentația soției sale: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?”

Ruptura de părinți

Gina Pistol a povestit în podcastul lui Damian Drăghici că nu are o relație strânsă cu părinții săi întrucât familia ei s-a destrămat pe când avea 6-7 ani. Tatăl ei și-a refăcut viața și are alți copii, iar între ea și mama ei nu există o punte emoțională.

„Ei se judecau și, tata ca să nu mă găsească mama, m-am trezit la o femeie pe care nu o cunoșteam, neexplicându-mi nimeni ce caut eu la femeia aia, fără tată, fără mamă. Iar eu atunci, ca și copil, am zis ok, înseamnă că sunt singură și trebuie să mă descurc singură”, a povestit soția lui Smiley.

„Și de atunci, de la 7 ani, îmi aparțin doar mie. Și nu am nicio legătură emoțională. O iubesc, vorbesc cu ea, avem o relație, doar că nu suntem prietene. Și îmi declanșează ea mie niște triggere, nevindecate de altfel”, a subliniat Gina Pistol.

Citește și: Tudor Chirilă îl critică dur pe ministrul Culturii, care a cerut pontajul actorilor: „Sună a încurajare pentru mafia imobiliară”

Citește și: Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea

Chiar dacă trecutul ei a fost lipsit de strălucire, Gina Pistol a reușit să-și construiască o viață de succes atât profesional, cât și personal. Acum, vedeta locuiește într-o vilă din Cernica, împreună cu Smiley și fiica lor, Josephine, căreia vrea să îi ofere tot ceea ce i-a lipsit ei în copilărie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată casa în care a crescut Gina Pistol

Sursă foto: Wowbiz, Facebook

Urmărește-ne pe Google News