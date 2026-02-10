Cum arată casa în care a copilărit Gina Pistol. Prezentatoarea tv a crescut într-o comună din Teleorman

Gina Pistol, născută în Roșiorii de Vede, și-a trăit primii ani într-o casă simplă din Vârtoapele de Sus, Teleorman. Prezentatoarea tv nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria ei modestă, iar acum au apărut și imagini cu gospodăria în care vedeta a locuit până la vârsta de 15 ani.
Gina Pistol este astăzi una dintre cele mai iubite vedete din România, dar drumul spre succes nu a fost lipsit de provocări. Născută în Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Gina a copilărit în satul Vârtoapele de Sus, într-o gospodărie modestă, departe de agitația orașului.
„Aici își petrecea vacanțele. Până la 15 ani, cel puțin, era nelipsită. Calul, care ei îi plăcea, l-am dat pentru că nu mai avea cine să aibă grijă de el. Gina se juca aici cu alți doi verișori și cu frățiorul ei mai mic“, a povestit, în urmă cu ceva timp, mătușa prezentatoarei tv, pentru Wowbiz.
Casa în care a crescut prezentatoarea era simplă, dar plină de căldură. Înconjurată de natură și de animale, viața de atunci era departe de luxul de care se bucură în prezent.
Gina Pistol a povestit în podcastul lui Damian Drăghici că nu are o relație strânsă cu părinții săi întrucât familia ei s-a destrămat pe când avea 6-7 ani. Tatăl ei și-a refăcut viața și are alți copii, iar între ea și mama ei nu există o punte emoțională.
„Ei se judecau și, tata ca să nu mă găsească mama, m-am trezit la o femeie pe care nu o cunoșteam, neexplicându-mi nimeni ce caut eu la femeia aia, fără tată, fără mamă. Iar eu atunci, ca și copil, am zis ok, înseamnă că sunt singură și trebuie să mă descurc singură”, a povestit soția lui Smiley.
„Și de atunci, de la 7 ani, îmi aparțin doar mie. Și nu am nicio legătură emoțională. O iubesc, vorbesc cu ea, avem o relație, doar că nu suntem prietene. Și îmi declanșează ea mie niște triggere, nevindecate de altfel”, a subliniat Gina Pistol.
Chiar dacă trecutul ei a fost lipsit de strălucire, Gina Pistol a reușit să-și construiască o viață de succes atât profesional, cât și personal. Acum, vedeta locuiește într-o vilă din Cernica, împreună cu Smiley și fiica lor, Josephine, căreia vrea să îi ofere tot ceea ce i-a lipsit ei în copilărie.
Sursă foto: Wowbiz, Facebook
