Câți bani cheltuie Gina Pistol pe haine. Smiley este nemulțumit de vestimentația soției sale: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?”

Gina Pistol (45 ani) surprinde cu declarații despre garderoba sa. Deși strălucește la evenimente, ea spune că preferă haine la mâna a doua și că vânează reducerile, mărturisind că „ține cu casa” când vine vorba de shopping. Pe de altă parte, Smiley nu este deloc încântat de vestimentația soției sale, despre care spune că este mult prea masculină.

De ce preferă Gina Pistol hainele second hand

Gina Pistol este o inspirație pentru femeile care vor să îmbine eleganța cu abordarea inteligentă a garderobei. Vedeta a dezvăluit cum reușește să economisească bani fără să facă compromisuri când vine vorba de stil. Soția lui Smiley preferă să cumpere haine la reducere sau din magazine second-hand, alegând piese de designer care se potrivesc perfect personalității ei.

La un eveniment MaterChef, Gina a surprins publicul cu sinceritatea sa, mărturisind că nu cheltuie sume exorbitante pe haine, ci preferă să ”vâneze” oferte.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut că plec mi-a zis: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel? Vrea și el să mă vadă mai feminină. Am niște blugi de la Alexander Wang cred. I-am găsit la reducere. Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care îl vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pe cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua”, a declarat ea într-un interviu pentru Cancan.

Citește și: Gina Pistol și Josephine, surprinse la cumpărături în ținute asortate. Cum au fost fotografiate

Citește și: Cât costă rochia roșie pe care Gina Pistol a purtat-o în finala MasterChef 2025. Este creația unui brand românesc

Momentul care i-a schimbat viața

Gina Pistol nu doar că impresionează prin alegerile vestimentare, dar și prin povestea sa de viață. În 2016, vedeta a trăit o experiență transformatoare, parcurgând Camino de Santiago, unul dintre cele mai faimoase pelerinaje din lume. Drumul, care se desfășoară pe o distanță de 800 de kilometri, a fost o adevărată provocare pentru Gina. Pe parcursul celor 30 de zile petrecute pe traseu, ea a folosit doar câteva rânduri de haine, demonstrând că stilul și confortul pot coexista într-un mod minimalist.

Citește și: Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”

Citește și: Oana Mizil a plecat din țară cu fiica ei, Maria, după reacțiile violente ale lui Marian Vanghelie

Camino de Santiago începe în Franța, la poalele Pirineilor, și se încheie în Santiago de Compostela, traversând nordul Spaniei. Acest traseu este parcurs anual de sute de mii de oameni din toate colțurile lumii, fiecare având propriile motive spirituale, emoționale sau personale.

Gina Pistol a dormit în hosteluri modeste și a mers deseori pe timp ploios, fără a lăsa condițiile dificile să îi afecteze dorința de a trăi această experiență.

Alegerea de a parcurge Camino de Santiago o plasează alături de alte personalități din România, precum Mihaela Tatu și Marian Ralea, care au vorbit deschis despre impactul profund al acestei experiențe.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gina Pistol

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News