Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”

Victoria Beckham (51 ani) a dezvăluit că suferă de discalculie, afecțiune din cauza căreia s-a confruntat cu bullying-ul în copilărie. Soția lui David Beckham a povestit în cadrul unui podcast despre greutățile întâmpinate și cum era deseori jignită și lovită din cauza acestui diagnostic ce i-a fost descoperit de abia la maturitate.
Victoria Beckham, celebra cântăreață și designer, a dezvăluit într-un interviu acordat podcastului „Call Her Daddy” că s-a confruntat cu mari dificultăți academice în copilărie, cauzate de tulburarea de învățare numită discalculie. Discalculia este o afecțiune care influențează modul în care creierul interpretează și gestionează matematica și numerele, fiind comparabilă cu dislexia, dar aplicată la cifre și calcule.
„Am avut mari dificultăți academice. Sunt dislexică autodiagnosticată. Sufăr de discalculie. Toate aceste lucruri nu erau recunoscute când eram copil. Pur și simplu mi se spunea că sunt ”proastă””, a spus ea în timpul interviului, conform People.
Discalculia afectează zonele creierului responsabile de abilități și înțelegerea legate de matematică și numere. Aceasta este o afecțiune mai puțin cunoscută comparativ cu dislexia, care afectează lectura.
Cum a ajutat-o diagnosticul când s-a lansat în muzică
Victoria Beckham a explicat că aceste experiențe au ajutat-o să-și dezvolte o toleranță mai mare pentru a face față provocărilor ulterioare din viața publică.
„M-a întărit, pentru că acele agresiuni au continuat și când am mers la colegiu. Mi s-a spus că nu sunt suficient de bună, că nu arăt cum trebuie. Mi s-a spus că sunt prea grasă pentru a fi pe scenă. Și asta m-a făcut mai puternică”, a explicat ea.
Victoria a povestit, de asemenea, despre dificultățile sociale cu care s-a confruntat în copilărie.
„Nu m-am integrat social pentru că, atunci când ceilalți copii fumau și ieșeau împreună după școală, eu mergeam la lecții de dans sau de teatru. Așa că, social, nu mă încadram”, a mai povestit ea.
Situația a fost agravată de problemele cu acneea severă și părul lipsit de volum.
„Eram singură pe terenul de joacă, literalmente singură, iar copiii luau doze de Coca-Cola din bălți și le aruncau în mine. Am fost agresată fizic și psihic la școală”, și-a mai amintit vedeta.