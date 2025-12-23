Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”

Victoria Beckham (51 ani) a dezvăluit că suferă de discalculie, afecțiune din cauza căreia s-a confruntat cu bullying-ul în copilărie. Soția lui David Beckham a povestit în cadrul unui podcast despre greutățile întâmpinate și cum era deseori jignită și lovită din cauza acestui diagnostic ce i-a fost descoperit de abia la maturitate.

Victoria Beckham, diagnosticată cu discalculie

Victoria Beckham, celebra cântăreață și designer, a dezvăluit într-un interviu acordat podcastului „Call Her Daddy” că s-a confruntat cu mari dificultăți academice în copilărie, cauzate de tulburarea de învățare numită discalculie. Discalculia este o afecțiune care influențează modul în care creierul interpretează și gestionează matematica și numerele, fiind comparabilă cu dislexia, dar aplicată la cifre și calcule.

Victoria, cunoscută drept una dintre membrele Spice Girls, a povestit despre experiențele dificile din copilărie: „Eram destul de timidă. Eram un copil destul de stângaci”.

La vârsta de 51 de ani, Victoria Beckham a rememorat cum a fost afectată de această tulburare și cum colegii de școală o numeau ”proastă”.

„Am avut mari dificultăți academice. Sunt dislexică autodiagnosticată. Sufăr de discalculie. Toate aceste lucruri nu erau recunoscute când eram copil. Pur și simplu mi se spunea că sunt ”proastă””, a spus ea în timpul interviului, conform People.

Discalculia afectează zonele creierului responsabile de abilități și înțelegerea legate de matematică și numere. Aceasta este o afecțiune mai puțin cunoscută comparativ cu dislexia, care afectează lectura.

Citește și: Victoria Beckham, declarații despre infidelitățile lui David Beckham: „Am trecut prin multe”

Citește și: Victoria Beckham și-a uimit fanii cu rutina ei de îngrijire a pielii. „De ce ai o găleată pe cap?”

Cum a ajutat-o diagnosticul când s-a lansat în muzică

Victoria Beckham a explicat că aceste experiențe au ajutat-o să-și dezvolte o toleranță mai mare pentru a face față provocărilor ulterioare din viața publică.

„M-a întărit, pentru că acele agresiuni au continuat și când am mers la colegiu. Mi s-a spus că nu sunt suficient de bună, că nu arăt cum trebuie. Mi s-a spus că sunt prea grasă pentru a fi pe scenă. Și asta m-a făcut mai puternică”, a explicat ea.

Victoria a povestit, de asemenea, despre dificultățile sociale cu care s-a confruntat în copilărie.

„Nu m-am integrat social pentru că, atunci când ceilalți copii fumau și ieșeau împreună după școală, eu mergeam la lecții de dans sau de teatru. Așa că, social, nu mă încadram”, a mai povestit ea.

Situația a fost agravată de problemele cu acneea severă și părul lipsit de volum.

„Eram singură pe terenul de joacă, literalmente singură, iar copiii luau doze de Coca-Cola din bălți și le aruncau în mine. Am fost agresată fizic și psihic la școală”, și-a mai amintit vedeta.

Citește și: De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul cuplului

Victoria Beckham, despre lipsa discuțiilor despre sănătatea mentală

Pe lângă dificultățile din copilărie, Victoria a vorbit despre impactul lipsei de discuții despre sănătatea mentală în acea perioadă.

„Nu discutam despre sănătatea mentală așa cum o facem în zilele noastre, așa că am interiorizat totul, ceea ce m-a făcut și mai timidă”, a declarat ea.

Deși a avut părinți extrem de înțelegători, nu le-a mărturisit acestora despre agresiuni.

„Cred că mi-a fost rușine, mi-a fost jenă, și așa că nu am spus nimănui. Dar întreaga mea viață școlară a fost mizerabilă”, a recunoscut Victoria Beckham.

Cu toate acestea, experiențele din copilărie au pregătit-o pentru viața în lumina reflectoarelor.

„Asta m-a întărit. Cred că m-a pregătit pentru ce urma, care a fost într-adevăr un fel de agresiune publică din partea mass-media. Așa că, într-un fel, m-a fortificat”, a mai spus ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Victoria Beckham

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News