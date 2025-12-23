De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”

Diana Bart a vorbit pentru prima dată pe larg despre divorțul de Mihai Dumitrescu, după o căsnicie de opt ani. Prezentatoarea de la Prima TV a oferit detalii rare despre motivele care au dus la despărțirea de tatăl fiicelor ei.

Diana Bart a dezvăluit motivele divorțului de Mihai Dumitrescu

Diana Bart și Mihai Dumitrescu au divorțat în 2025, după o căsnicie discretă de aproximativ opt ani. Prezentatoarea TV a făcut anunțul în luna octombrie, după ce a fost surprinsă sărutându-se cu actorul Daniel Nuță.

Invitată în podcastul lui Jorge, Diana Bart a dezvăluit motivele pentru care ea și Mihai Dumitrescu au ajuns la divorț. Prezentatoarea TV a explicat că ea și fostul soț au luat decizia de a se separa de comun acord, deși ea a fost prima care a adus divorțul în discuție.

„Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. (…) Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar, a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți. Nu mai dormeam împreună de ceva timp…”, a declarat Diana Bart, în podcastul lui Jorge.

Prezentatoarea TV a povestit că a realizat că ea și fostul soț aveau perspective diferite asupra vieții și că relația lor nu mai era aceeași. Această conștientizare a condus la decizia de a pune capăt căsniciei.

„Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”

Diana Bart a dezvăluit că, înainte de divorț, conexiunea dintre ea și Mihai Dumitrescu se frânsese. Cei doi soți ajunseseră să nu mai împartă același pat și să fie copleșiți de sarcinile zilnice.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai spus Diana Bart, pentru sursa citată.

Cum a început povestea de iubire dintre Diana Bart și Mihai Dumitrescu

Diana Bart și Mihai Dumitrescu s-au cunoscut în anul 2015 și s-au logodit după doar șapte luni de relație. Nunta lor a avut loc doi ani mai târziu, iar împreună au două fetițe, Maira și Amina, în vârstă de 7 și, respectiv, 5 ani.

Jurnalista și fostul soț și-au manifestat întâlnirea. Prezentatoarea de la Prima TV și fostul ei partener de viață s-au întâlnit întâmplător într-o seară și de atunci au rămas împreună. Diana și Mihai erau prieteni pe rețelele sociale, dar niciodată nu-și vorbiseră până atunci.

„Am atras cumva. Noi eram prieteni pe rețelele sociale. Niciodată nu vorbisem și, stând de vorbă cu o prietenă, am zis: «Uite, băiatul ăsta», din câte observasem eu pe Insta, «mi se pare un tip care e fix pe lungimea mea de undă și așa cum văd eu bărbatul ideal». Și chiar i-am zis, mai în glumă, mai în serios: «Cu siguranță într-o zi o să ne întâlnim». Și ea mi-a zis: «Dă-i un like ca să vadă». Și eu i-am zis că nici măcar nu-i dau like. E suficient să mă gândesc și sunt convinsă că printr-o anumită întâmplare va apărea în viața mea. Și chiar așa a fost. Ne-am întâlnit întâmplător într-un local și din ziua aceea am rămas împreună”, a povestit Diana Bart în 2024, la Fresh by Unica.

