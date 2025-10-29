  MENIU  
Diana Bart a divorțat în secret de tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea și actorul Daniel Nuță, surprinși în ipostaze tandre pe stradă

Raluca Vițu
.  Actualizat 29.10.2025, 11:19

Prezentatoarea TV Diana Bart a fost surprinsă de paparazzi într-un moment de tandrețe cu actorul Daniel Nuță, într-o zonă centrală din București. Imaginile stârnit curiozitate și speculații, mai ales că se știa că Diana Bart este căsătorită de opt ani cu afaceristul Mihai Dumitrescu, iar împreună au două fiice.

Cum au fost surprinși Diana Bart și Daniel Nuță

Potrivit Spynews, Diana Bart și Daniel Nuță au petrecut câteva ore împreună, discutând și savurând o cafea într-un loc frecventat de vedete. La finalul întâlnirii, cei doi s-au sărutat, fără să pară preocupați de privirile din jur.

La puțin timp după apariția imaginilor în presă, Diana Bart a declarat că este divorțată de aproximativ șase luni.

“Sunt divorțată de mai bine de șase luni, aspect care poate fi confirmat prin documente oficiale. Totodată, subliniez că am ales să păstrez discreția asupra vieții mele personale, inclusiv din dorința de a proteja intimitatea celor doi copii minori implicați” – a precizat prezentatoarea, conform aceleiași surse.

Daniel Nuță, în vârstă de 32 de ani, este cunoscut pentru rolurile sale din producțiile Antena 1 și pentru implicarea în proiecte cinematografice independente. Recent, s-a despărțit de actrița Cezara Petredeanu, cu care a avut o relație de patru ani.

Diana Bart schimbare de look, bob dreptIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 20)

Diana Bart, despre căsnicie: „N-aș putea să spun că totul e roz!”

Diana Bart, în vârstă de 44 de ani, este căsătorită din 2017 cu Mihai Dumitrescu. Cuplul are două fiice, Maira și Amina.

Diana Bart a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Mihai Dumitrescu, la „Fresh by Unica”, unde a oferit detalii despre începuturile poveștii lor și dinamica căsniciei.

„Noi eram prieteni pe rețelele sociale. Niciodată nu vorbisem și, stând de vorbă cu o prietenă, am zis: „Uite, băiatul ăsta, din câte observasem eu pe Insta, mi se pare un tip care e fix pe lungimea mea de undă și așa cum văd eu bărbatul ideal”.

Și chiar i-am zis, mai în glumă, mai în serios: „Cu siguranță într-o zi o să ne întâlnim”. Și ea mi-a zis: „Dă-i un like ca să vadă”. Și eu i-am zis că nici măcar nu-i dau like. E suficient să mă gândesc și sunt convinsă că printr-o anumită întâmplare va apărea în viața mea. Și chiar așa a fost. Ne-am întâlnit întâmplător într-un local și din ziua aceea am rămas împreună”, ne-a povestit Diana Bart.

Prezentatoarea a mai spus despre soțul ei că „este un tip foarte pedant” și că se ocupă de afaceri, fiind o persoană discretă și echilibrată. Și a mărturisit că relația lor se bazează pe respect și comunicare, dar a recunoscut că nu totul este perfect: „N-aș putea să spun că totul e roz, dar am învățat să ne ascultăm și să ne susținem reciproc”. Ea a subliniat că, în ciuda provocărilor, au reușit să mențină echilibrul între viața profesională și cea de familie, fiind amândoi părinți implicați.

Foto – Facebook

