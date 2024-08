Diana Bart, dezvăluiri despre mutarea de la Brașov la București, pentru a urma o carieră în televiziune: „A fost greu” / Exclusiv

Diana Bart s-a mutat în urmă cu mai bine de două decenii în Capitală, pentru a urma o carieră în televiziune, marele ei vis. Cu toate că alegerea i-a aparținut în totalitate, tranziția de la Brașov la București nu a fost una lipsită de provocări. La Fresh by Unica, prezentatoarea de la „Flash Monden” ne-a povestit cum a gestionat acea perioadă și ce a învățat din respectiva experiență.

Diana Bart, dezvăluiri despre mutarea de la Brașov la București, pentru a urma o carieră în televiziune

Diana Bart (43 de ani) a urmat pașii firești unei cariere jurnalistice. A absolvit Facultate de Filosofie și Jurnalism, a debutat ca reporter și corespondent, apoi a devenit prezentatoare și editor. De mai mulți ani, Diana este fidelă postului Prima TV, unde găzduiește emisiunea „Flash Monden”, alături de Cove. În paralel, jurnalista este și o prezență foarte îndrăgită pe rețelele sociale și a absolvit și Școala Populară de Arte, secția Decorațiuni de interior.

Invitată la Fresh by Unica, prezentatoarea de la Prima TV ne-a spus cum a descurs mutarea la București pentru ea.

„A fost destul de greu. Am stat câteva luni la mătușa mea până mi-am strâns bani ca să pot să îmi plătesc chiria. A fost greu, dar și greul ăsta e incitant, pentru că și să-ți vină totul așa ușor, pentru mine nu e o satisfacție. Întotdeauna am fost așa. Mai mult decât atât, îmi plac contextele astea grele. Pe mine asta m-a stimulat și mă stimulează în continuare. Dacă n-am stimulentul ăsta, mi se pare că intru într-o latență. Eu de-aia și la locurile mele de muncă am căutat să fac proiecte noi. Nu sunt foarte conservatoare, să rămân acolo 10 ani, știi? Îmi trebuie stimulentul ăsta și îmi place”, a povestit Diana Bart, pentru Unica.ro.

Mama, un model în viață pentru Diana Bart

În cadrul aceluiași interviu, jurnalista ne-a spus cum a evoluat relația dintre ea și mama ei, de când a devenit și ea, la rândul său, mamă. Diana are două fetițe, pe Maira și Amina, din căsnicia cu Mihai Dumitrescu.

„Relația dintre mine și mama mea a ajuns la o maturitate frumoasă. Am trecut prin multe împreună și am reușit să o consolidăm. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la mama. A fost un model pentru mine, cum și eu voi fi un model pentru fetițele mele și cum orice mamă este un model pentru copiii ei. Și mi-a plăcut la mama că este o enciclopedie. Orice îmi doresc să știu, o întreb pe mama. A citit și foarte mult și încă citește, îmi place și o transmit și eu mai departe. Mi-a zis că oamenii inteligenți, care întotdeauna își doresc să cunoască, niciodată nu se vor plictisi.

Acum că a rămas fără tata, văd că se adaptează foarte bine acestei perioade în care este singură. Nu s-a lăsat cufundată în stări depresive. A avut puterea, și e un bun exemplu, să treacă mai departe și să facă lucruri pentru ea. Mă bucur să o văd așa, pentru că îmi dă și mie o liniște. Și cine nu-și dorește să-și vadă mama fericită sau tatăl sau copiii?”, a mai spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Diana Bart, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am mai vorbit cu Diana Bart despre pierderea tatălui ei, povestea de dragoste dintre ea și soț și modul în care își cresc fiicele, dar și despre cariera din televiziune și online. Urmărește interviul mai jos!

Foto: Instagram/@dianabart.ro

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

