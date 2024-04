Diana Bart a lipsit de la înmormântarea tatălui: „Doctorul mi-a zis că e un risc major”. Semnul divin pe care l-a primit / Exclusiv

Am parcurs o adevărată călătorie alături de Diana Bart, în cel mai recent interviu Fresh by Unica. Am descoperit-o pe prezentatoarea de la Prima TV în câteva dintre cele mai importante etape ale vieții ei, de la copilăria petrecută alături de bunicii din partea mamei, iubitori de artă, și primii pași în cariera jurnalistică, până la momentul în care a devenit mamă pentru prima oară și, în aceeași perioadă, și-a pierdut tatăl. Diana Bart este o jurnalistă ghidată de un set solid de principii de viață, în care bate o inimă de artist, și o prezență online caldă și transparentă.

Diana Bart s-a întors la „Flash Monden” și „coace” un nou proiect TV. Detalii exclusive la Fresh by Unica

Alături de Gabriel Coveșeanu (Cove), Diana Bart a revenit de luni, 15 aprilie, la cârma emisiunii „Flash Monden”, difuzată de luni până joi, de la ora 19:30. Vineri și sâmbătă, show-ul monden va fi găzduit de Alexandra Anastasescu și Cove, de la aceeași oră. În paralel, Diana Bart pregătește un nou proiect TV despre care a făcut primele declarații în exclusivitate la Fresh by Unica.

„Întotdeauna îmi aleg proiectele după cum simt. Acum simt foarte mult să transmit mai departe ceea ce fac în online. Pot să spun că urmează un proiect delicios care cu siguranță va ține telespectatorii aproape”, a spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Viața Dianei Bart n-a fost lipsită de provocări. Ca orice alt om, s-a confruntat cu evenimente care au schimbat-o fundamental ca om. Un astfel de moment a fost pierderea tatălui, când era însărcinată în luna a noua cu prima ei fetiță, Maira. Cu ochii în lacrimi, Diana Bart ne-a spus ce fire pozitivă a avut tatăl ei, dar și semnul divin pe care l-a primit în ziua înmormântării sale, la care nu a putut participa deoarece urma să nască în orice moment.

Momentul de cumpănă care i-a marcat viața Dianei Bart

Un prim eveniment marcant pentru Diana Bart a fost momentul în care tatăl ei a suferit un infarct.

„El era o fire foarte pozitivă. M-a ajutat foarte mult felul lui de-a fi. O mare parte din ce sunt eu se datorează lui, am preluat foarte mult de la el și mă bucură asta. Era în spital și zicea: «Și ce? Lasă că-mi revin!». Îmi dădea și mie puterea să trec mai departe”, a povestit Diana Bart, la Fresh by Unica.

„Nu m-am pregătit de ceva rău”

Momentul cel mai dificil s-a petrecut după aproximativ zece ani de la infarct. Atunci, Diana Bart a aflat că tatăl ei suferea de cancer.

„Tot așa, aceeași atitudine a avut-o. Nu m-am pregătit de ceva rău. A fost destul de păcătoasă forma pe care a avut-o, a metastazat destul de rapid, în trei ani, și la o vârstă tânără, aproape 60 de ani avea. Eram însărcinată cu fetița cea mare. Atunci s-a acutizat. Îl vedeam pe zi ce trece cum slăbea. Nu mai era tata acela puternic pe care-l știam, deși el în continuare încerca prin glume. Avea o inteligență fantastică și reușea să jongleze cu toate”, a mai spus Diana Bart, pentru Unica.ro.

„Nu am putut să particip la înmormântarea lui”

„Din păcate, cred că nu a vrut să lupte suficient de mult. Acela a fost momentul de cumpănă care mi-a schimbat viața. Eram însărcinată și urma să nasc. Nici nu am putut să particip la înmormântarea lui, fiind la Brașov. Doctorul mi-a zis că e un risc major, pentru că pot să nasc pe drum. «Și e atât de mare trauma să-l vezi pe tatăl tău la înmormântare încât nu știu dacă poți să duci.» Eu mă știam o fire puternică, dar în fața unor astfel de evenimente nu știi cum reacționezi”, ne-a mai povestit prezentatoarea de la Prima TV.

Diana Bart s-a gândit la copilul pe care urma să-l aducă pe lume și a decis să rămână în București. Din fericire, în perioada respectivă, viața i-a scos în cale mai mulți oameni care au ajutat-o să-și gestioneze trăirile puternice provocate de pierderea tatălui și de emoțiile dinainte de a da naștere pentru prima oară.

Semnul divin pe care Diana Bart l-a primit în ziua înmormântării tatălui ei

În ziua înmormântării, prezentatoarea de la Prima TV a mers la o mănăstire, unde a cerut și primit un semn de la Divinitate.

„Am zis: «Doamne, dă-mi un semn că tata este bine». Biserica era luminată doar de lumină naturală, nicio altă lumină. Era înnorat. Mă chinuiam să văd în cartea de rugăciuni. A venit o rază de soare pe cartea de rugăciuni două ore cât am stat. Mi-am dat seama că Universul lucrează în jurul nostru. Trebuie să vedem partea mai plină a paharului. De ce să-mi încarc sufletul? Din momentul acela am fost mult mai atentă la ce se întâmpla în jurul meu”, a povestit Diana Bart, la Fresh by Unica.

Diana Bart s-a născut și a crescut în Brașov, alături de părinți, bunicii din partea mamei și fratele mai mic. De la o vârstă fragedă a știut că va face parte din industria media. În copilărie, Diana obișnuia să se închidă în camera ei și să citească știrile din ziar, purtând pantofii mamei. Jurnalismul și arta au fost marile ei pasiuni. A studiat întâi Filozofie și Jurnalism, iar mai târziu s-a format în design interior. A absolvit Școala Populară de Arte, secția Decorațiuni de interior, iar în prezent jonglează televiziunea cu online-ul.

Diana Bart, invitată la Fresh by Unica

Am mai vorbit cu Diana Bart despre cum a început relația dintre ea și soțul ei și cum își cresc fetițele, manifestare și relația ei cu Divinitatea, pasiunea pentru design interior, cariera din televiziune și online, printre multe altele. Nu rata interviul integral mâine, de la 19:00, pe www.unica.ro, canalul nostru oficial de YouTube și pagina de Facebook Unica.ro!

