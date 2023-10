Diana Bart nu consumă deloc aceste alimente. „Pe rafturile magazinelor cred că 90% din ce găsești e boală curată” / Exclusiv

Diana Bart este un exemplu de disciplină când vine vorba de un stil de viață sănătos. Prezentatoarea de la Prima TV are o alimentație curată, din care a eliminat, treptat, ingredientele dăunătoare organismului ei. Totodată, jurnalista are un stil de viață activ. Într-un interviu pentru UNICA.ro, Diana Bart a spus ce alimente nu consumă deloc și de ce și cum evită produsele care conțin zahăr, conservanți și nitriți, printre altele.

Diana Bart are două fiice, Maira și Amina, în vârstă de 6 și, respectiv, 3 ani. Încă dinainte de a deveni mamă, Diana era pasionată de gătit. Acum însă, o face cu și mai multă dragoste, pentru binele ei și al familiei. Jurnalista își dorește să fie un exemplu demn de urmat pentru fiicele ei, pentru prieteni și pentru ceilalți membri ai familiei, dar și pentru comunitatea ei online. Pentru UNICA.ro, Diana Bart a spus de ce urmează un regim mai strict și în ce constă acesta.

Diana Bart face din nou echipă cu prezentatorul Cove, în reality show-ul „Cursa Iubirii”, însă într-un rol mai mic. Din octombrie, pe Diana o vom putea urmări într-un nou proiect legat de aceeași emisiune. „O să fie un proiect provocator, mai ales că mie îmi plac proiectele care se derulează live. Sunt cumva mult mai incitante pentru mine. Abia aștept!”, a declarat Diana Bart, în exclusivitate pentru UNICA.ro.

Diana Bart a spus ce alimente nu consumă deloc pentru a se menține. „Am un stil de viață mai strict”

Cum arată meniul tău acum?

Sunt pasionată în continuare de gătit. În primul rând pentru că le gătesc fetițelor și familiei. Eu de câteva luni sunt într-o remodelare a mea, să zic așa. Întotdeauna am promovat un stil de viață sănătos. Nu doar că l-am promovat, îl și țin. Eu nu pot să promovez niciodată ceva în care nu cred și pe care nu-l testez. Am un regim mai strict un pic. Nu consum deloc zahăr, făină, prăjeli. Înainte mai scăpam în weekenduri când mai mâncam un desert sau pâine. Dar, de câteva luni, am un stil de viață mai strict, dar care mie îmi place și care mă ajută să mă întrețin, să mă simt bine.

În paralel cu cariera mea în televiziune am și o carieră pe Instagram. Contul meu este axat mai mult pe gătit și pe sfaturi. Mai nou am și un proiect alături de un nutriționist, care vine cu sfaturi prețioase legate de nutriție. Deși pare că nu, în fiecare zi facem greșeli foarte mari, greșeli pe care eu le-am simțit pe corpul meu.

Mă simt foarte bine de când, și sub îndrumarea unui nutriționist, mi-am dat seama cât de importante sunt alegerile sănătoase pe care le facem și cum își pun amprenta asupra vieții noastre și a celorlalți din familie. Copiii, dacă au un exemplu bun în familie, îl urmează. Ceea ce sunt eu vor fi și ele. Și-atunci e foarte important mesajul pe care îl transmit.

Diana Bart: „Slănina e sănătoasă, dar e sănătos să mănânci un pic”

Cum reușești să eviți alimentele nesănătoase?

Nu fac cumpărăturile când îmi este foame, este prima regulă. (…) Sunt extrem de atentă la etichetă. Nu iau absolut nimic care conține zahăr, conservanți, nitriți și toate prostiile. Știu cât de periculoase sunt și pur și simplu nu mă tentează. Ducând acest stil de viață sănătos și văzând pe mine rezultatele, mă simt atât de bine încât corpul nu-și dorește toate prostiile. Pe rafturile magazinelor cred că 90% din ce găsești e boală curată. Nu e vina celor care comercializează și pun la vânzare. E vina celor care cumpără, noi suntem singurii răspunzători. Ar trebui să fim mai atenți.

Când aud că bunica mânca untură și brânză toată ziua și pâine albă și n-a pățit nimic… Bunica, în primul rând, era obișnuită să mănânce asta. Slănina e sănătoasă, dar e sănătos să mănânci un pic. Ajută la plămâni, are niște beneficii, dar trebuie să știi cât și cum consumi. Bunica după ce mânca slănină avea o viață activă la țară. Nu era poluarea noastră, stresul nostru. Nu avem cum să comparăm. Nu exista atunci ce există acum în magazine.

Foto: Instagram/Diana Bart; Captură video