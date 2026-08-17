Elena Udrea, imagini rare în costum de baie. Fostul ministru a plecat la mare cu Adrian Alexandrov și fiica lor, Eva

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Elena Udrea (52 ani) a plecat la mare cu fiica ei, Eva, și cu soțul ei, Adrian Alexandrov. Fostul ministru s-a fotografiat în costum de baie, iar imaginile au ajuns virale în mediul online. În același timp, aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, unde a vorbit despre timpul petrecut departe de fetița ei, când nu a putut merge cu ea în vacanțe.

Elena Udrea, imagini incendiare în costum de baie

Elena Udrea face tot posibilul pentru a recupera timpul petrecut departe de fiica ei, Eva. Fostul ministru al Turismului a plecat în vacanță la mare cu familia sa, unde a putut să își creeze amintiri de neuitat împreună cu micuța sa.

Îmbrăcată într-un costum întreg, dar cu decupaje, Udrea s-a fotografiat alături de Eva pe stânca iubirii, un loc emblematic din Sulina.

„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele. Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt! M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian!”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

Ca fost ministru al Turismului, aceasta a criticat faptul că plaja de la Sulina nu dispune de susținerea politicienilor.

„Ce păcat că nu mai există niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!”, a subliniat Elena Udrea.

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Elena Udrea, despre diminețile la Tulcea

Într-o altă postare, Elena Udrea a vorbit despre soțul ei, Adrian Alexandrov, care s-a născut la Tulcea. Aceasta a realizat o filmare la Sulina, de la balconul casei în care a crescut partenerul ei.

„Cum o fi când te trezești timp de 20 de ani pe malul Dunării? Am filmat imaginea pe care a văzut-o Adrian în fiecare dimineață, la Sulina, timp de 20 de ani. Ce minunat! Ai putea face dușul direct în Dunăre, de la balconul casei”, a scris ea în mediul online.

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După ce a fost eliberată din penitenciar, Elena Udrea a declarat că va face tot posibilul să nu mai piardă nicio clipă din viața fiicei sale. Timp de aproape patru ani, cele două s-au văzut doar în spatele gratiilor, unde micuța mergea să își viziteze mama de sărbători sau de zilele de naștere.

În ultimul an, cele două au fost la munte, au călătorit în Italia și au fost împreună la deschiderea școlii, aniversări și serbări.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Elena Udrea și familia ei

Sursă foto: Facebook

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