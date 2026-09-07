Elena Udrea, emoții în prima zi de școală a Evei. Ce moment emoționant a filmat: „Îmi dau lacrimile” 

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Elena Udrea a fost emoționată până la lacrimi astăzi, în prima zi de școală a fiicei sale. Eva a trecut deja în clasa a II-a, iar mama ei este foarte mândră de ea. Pe rețelele de socializare, fostul ministru al Turismului a postat imagini cu fetița ei, în curtea școlii, și a transmis un mesaj emoționant.

Elena Udrea, în lacrimi la început de an școlar

„Din nou, prima zi de școală! Din nou un alt început, cu emoții și bucurie! A trecut doar o vară și totusi copiii au crescut atât de mult! Aud numele Evei strigat din catalog și îmi dau lacrimile. Momentul acesta va fi de atât de puține ori… încă doi ani și merge deja la gimnaziu.

Azi dimineață am ținut să o îmbrac eu, poate la anul, în doi ani, nu mă va mai lăsa să fac asta. Ce frumos și ce dureros este să fii mamă!

Draga mea Eva, îți urez ție și urez tuturor copiilor, să aveți un an de școală cu reușite mari și mici, în care să aflați lucruri noi și importante, să adunați experiențe cu care să deveniți mai buni și mai puternici, să trăiți sentimente și emoții care să vă umple sufletul și să vă formeze caracterul, frumos și temeinic! Și, până când robotii îi vor înlocui, să vă iubiți și să vă respectați profesorii!”, a fost mesajul Elenei Udrea la început de an școlar al Evei.

A fost eliberată din închisoare anul trecut

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie 2025, iar de atunci recuperează timpul pierdut alături de familia ei. Ea a stat departe de fiica ei, Eva, care are acum 8 ani.

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Fostul politician a stat puțin peste trei ani în închisoare și a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în spatele gratiilor.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea la SpyNews.

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