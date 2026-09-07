Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026. Campionul olimpic face echipă cu Gabi Torje: „Ne ştim de mult timp. O să fie unul dintre avantajele noastre!”

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Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026. Obișnuit cu adrenalina din competițiile internaționale, Alin Alexuc Ciurariu schimbă de data aceasta salteaua de lupte cu aventura vieții lui în emisiunea „Asia Express 2026”. Pornit la drum alături de prietenul său, Gabi Torje, campionul își folosește disciplina de fier și spiritul competitiv pentru a ajunge cât mai departe pe traseul plin de provocări.

Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026

Alin Alexuc Ciurariu a decis să își testeze limitele într-un context complet diferit de cel cu care s-a obișnuit de-a lungul anilor. La 36 de ani, fostul mare luptător de stil greco-roman a acceptat provocarea show-ului Asia Express 2026, unde face echipă cu prietenul său, fostul fotbalist Gabi Torje. Obișnuit cu disciplina strictă și cu rigorile sportului de mare performanță, fostul olimpic pornește într-o aventură memorabilă pe continentul asiatic, pregătit să înfrunte toate probele dificile din competiție.

De la patru participări la Jocurile Olimpice, la rolul de antrenor la Dinamo

Cu un parcurs impresionant în luptele greco-romane la categoria 130 de kilograme, Alin Alexuc Ciurariu este unul dintre cei mai titrați sportivi români. Punctul culminant al carierei sale a fost atingerea titlului de campion european în anul 2020.

De asemenea, luptătorul a reprezentat România la patru ediții succesive ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2021 și Paris 2024. După competiția din capitala Franței, în luna decembrie 2024, sportivul a decis să se retragă oficial din activitatea competițională și să își dedice experiența pregătirii tinerilor. În prezent, acesta este antrenor la CS Dinamo București și coordonator al lotului național Under 23.

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„Este o mare provocare și pentru mine. Lucrurile sunt schimbate la o 180 de grade. Dacă în calitate de sportiv de performanță trebuia să ascult de indicațiile antrenorilor, de astă dată sportivii sunt cei care trebuie să asculte de indicațiile mele. Am 10 sportivi pe care-i pregătesc la lot. Acum suntem în cantonament în Croația iar în luna martie ne pregătim de Campionatele Europene. Îi mulțumesc domnului președinte Răzvan Pîrcălabu că a avut încredere în mine”, a mărturisit fostul campion, pentru prosport.ro.

Atitudinea cu care pleacă pe Drumul Zeilor alături de Gabi Torje

Trecerea de la salteaua de lupte la provocările neprevăzute din Asia Express a fost privită cu mult entuziasm și umor de fostul sportiv. Legătura strânsă de prietenie care îl leagă de Gabi Torje reprezintă principalul lor atu în cursa pentru marele premiu, unde amândoi își propun să ajungă până în faza finală.

„Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: ‘Oare în ce ne-am băgat?’. Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă.

Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala”, a declarat Alin Alexuc Ciurariu înainte de plecarea în emisiune, pentru a1.ro.

Foto – Facebook

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