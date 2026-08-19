Cine este Mirela Vaida de la „Asia Express” 2026. Ce meserie a avut înainte de a intra în televiziune

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Schimbare spectaculoasă de ritm pentru Mirela Vaida! Cunoscută de o țară întreagă drept prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” și una dintre cele mai longevive figuri de pe micul ecran, vedeta TV a lăsat deoparte confortul platourilor de filmare pentru cea mai dură provocare din viața ei: reality-show-ul Asia Express.

Cine este Mirela Vaida de la „Asia Express” 2026

Născută pe 16 martie 1982 la Târgu Frumos, județul Iași, Mirela Vaida (nume de fată Boureanu) a demonstrat încă din tinerețe o ambiție ieșită din comun. Deși astăzi este o personalitate artistică polivalentă, parcursul ei a început într-un domeniu complet diferit.

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și deține o diplomă de Master în Drept Comunitat European.

A ales în cele din urmă scena, devenind solistă și actriță la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București.

Debarată de inhibiții și cu o carismă ieșită din comun, Mirela a debutat în televiziune la începutul anilor 2000, însă consacrarea la nivel național a venit odată cu prezentarea emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” de la Antena 1, urmată de proiectul „Acces Direct”.

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Atacată cu o piatră în timpul emisiunii „Acces direct”

Cariera în televiziune nu a fost lipsită de momente dramatice pentru prezentatoare. Cel mai cunoscut și șocant incident în care a fost implicată Mirela Vaida a avut loc în primăvara anului 2021, chiar în timpul unei transmisii în direct a emisiunii „Acces Direct”.

În primele secunde ale ediției, o femeie neidentificată a pătruns complet dezbrăcată în platou și a aruncat direct spre prezentatoare cu o piatră/un bolovan de mari dimensiuni, strigând amenințări. Piatra a trecut la o distanță minusculă de capul vedetei, care s-a adăpostit îngrozită, emisiunea fiind întreruptă de urgență.

Din fericire, Mirela Vaida nu a fost rănită fizic, însă atacul a lăsat sechele emoționale puternice. La aproximativ două luni de la primul eveniment, aceeași atacatoare a revenit la sediul studiourilor unde se filma emisiunea și a spart geamurile platoului de filmare, dovedind că securitatea prezentatoarei continua să fie pusă în pericol.

Vedeta este căsătorită și are trei copii

Dincolo de lumina reflectoarelor, prezentatoarea se mândrește cu o familie numeroasă și un mariaj extrem de solid. Este căsătorită din anul 2009 cu Alexandru Vaida, un bărbat discret care lucrează în domeniul comercial și care preferă să rămână departe de atenția presei.

Cei doi au împreună trei copii: Carla, născută în 2015, Vladimir, care a venit pe lume în 2016, și Tudor, născut în 2019.

Mirela Vaida a vorbit deschis în repetate rânduri despre haosul frumos din casa ei și despre cât de greu este să gestionezi cariera solicitantă din TV alături de rolul de mamă full-time.

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Mirela Vaida participă la „Asia Express” 2026 cu Oana Tomoioagă

Acceptarea acestei provocări pe „Drumul Mătăsii”, alături de buna sa prietenă, artista de muzică populară Oana Tomoiagă, a luat prin surprindere pe toată lumea. Pentru prima dată în cariera sa, Mirela Vaida a lăsat rochiile elegante, machiajul de televiziune și, cel mai important, cei trei copii de acasă pentru o aventură la limita rezistenței fizice și psihice.

„Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine”, a declarat prezentatoarea tv înainte de a pleca în „Asia Express” 2026.

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Sursă foto: Instagram

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