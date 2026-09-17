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Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026

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Ana Maria Mocanu este o fostă dansatoare și asistentă TV care a participat la Asia Express 2026 alături de Loredana Chivu.

Cine este Ana Maria Mocanu

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu la Asia Express 2026 (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Născută pe 14 aprilie 1987, Ana Maria Mocanu, care are 39 de ani, a devenit cunoscută datorită aparițiilor sale ca asistentă TV în show-ul lui Dan Capatos. Înainte de televiziune, și-a construit o carieră ca dansatoare, fiind prezentă în videoclipurile unor cântăreți de manele și la evenimente private.

Momentul care i-a schimbat complet viața a fost decizia de a renunța la televiziune și de a se muta în Spania, pentru a fi alături de partenerul său. Această schimbare a marcat începutul unei noi etape, în care Ana Maria s-a reinventat ca influencer și antreprenor în mediul online.

Amintiri din perioada de dansatoare

Ana Maria colaborează cu branduri de beauty și clinici de estetică, oferind conținut online pentru comunitatea sa. „Nu am dus lipsă niciodată la modul că nu aveam. Am fost întotdeauna într-o balanță. Eu pot să cheltui astăzi o sută de milioane și mâine un milion, dar oricum știu că a treia zi voi face iar o sută de milioane. Mă simt stabilă financiar și chiar dacă nu m-aș simți, aș munci. Mereu am fost o persoană obișnuită cu munca. Muncesc de la 16 ani”, a declarat ea pentru WOWbiz.ro.

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Un episod memorabil din cariera sa de dansatoare este legat de un eveniment alături de Florin Salam. „Îmi aduc aminte că am fost chiar la un eveniment cu Loredana, aici în București, un eveniment unde cânta Florin Salam și știu că primele 10 minute au zburat banii efectiv în sus. Noi am zis: gata, hai să plecăm acasă că nu mai are sens să mai stăm aici că oricum ne-am umplut de bani”, a povestit Ana Maria, citată de WOWbiz.ro.

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Viața personală: o lecție de reziliență

În spatele zâmbetelor afișate pe scenă sau pe ecran, Ana Maria Mocanu a trecut prin momente dificile în viața personală. În 2015, vedeta a decis să se mute în Spania pentru iubitul ei de atunci, însă relația nu a durat. Revenită în România, a avut parte de o altă poveste de dragoste tumultuoasă, care a ajuns în atenția publicului.

În 2021, Ana Maria Mocanu a făcut declarații șocante despre relația sa, mărturisind că a fost agresată fizic și verbal de partenerul său, Rareș, care era, de fapt, căsătorit. „Rareș este un bărbat foarte agresiv și verbal și fizic și o pot dovedi prin poze. De câte ori am fost eu bătută de acest om. Am fost bătută în Egipt, în Turcia, am fost bătută la mare, peste tot. Eu cu Rareș nu am ce să discut”, a declarat ea la Showbiz Report.

Pregătirea pentru Asia Express

Cea mai recentă provocare a Anei Maria Mocanu a fost participarea la Asia Express 2026, unde formează echipă cu Loredana Chivu. „Sunt sigură că o să fie o experiență care să-mi rămână în inimă pentru tot restul vieții și să fie plină de momente neașteptate. Plec cu emoție, curiozitate și dorința să mă bucur de tot ce urmează. Și, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine și împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze”, a spus Ana Maria Mocanu înainte să plece la filmările show-ului.

Pentru Ana Maria Mocanu, Asia Express nu este doar o competiție, ci o oportunitate de a se redescoperi și de a inspira alte femei.

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