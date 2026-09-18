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Detalii noi ies la iveală despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. De ce nu a vrut să-și recunoască inițial copilul

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.  Actualizat 18.09.2026, 12:38
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Detalii noi ies la iveală despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. Potrivit Alexandrei Bădescu, o apropiată a Mădălinei, bărbatul ar fi refuzat să-și recunoască fiica. Iată care a fost motivul.

Motivul pentru care tatăl fetiței Mădălinei Apostol nu a vrut să o recunoască

Mădălina Apostol cu fiica ei, Miriam, și tatăl acesteiaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Noi informații ies la iveală despre relația dintre Mădălina Apostol și tatăl fiicei sale, un subiect care până acum a fost învăluit în mister. Potrivit declarațiilor oferite de Alexandra Bădescu pentru Spynews, bărbatul ar fi refuzat inițial să-și recunoască fiica, deși știa că este copilul său, pentru că era căsătorit.

„Nimeni n-a vorbit de bărbatul cu care ea avea o fetiță. (…) Fată care a fost crescută doar de Mădălina. Fată care a fost nedespărțită de Mădălina, fată pe care acest individ a cunoscut-o și… (..) când Mădălina i-a permis domnului care lucrează oricum în sistem, sau a lucrat cel puțin, să recunoască fata? Știți că Mădălina nu a acceptat la un moment dat ca fata să fie recunoscută de către tatăl ei de astăzi. (…) Când Mădălina a acceptat ca fata să aibă legătură cu donatorul de…. (…) care tată în primii ani a renegat fata, adică știa că e fata lui, dar nu a vrut să o recunoască, pentru că era un pic însurat. (…) Toată lumea și inclusiv eu m-am canalizat pe Nick Rădoi, dar hai să-l vedem și pe celălalt”, a declarat Alexandra Bădescu.

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Bărbatul ar fi venit la priveghiul Mădălinei alături de iubita lui

Aceasta a dezvăluit că, în ciuda acestui refuz inițial, Mădălina a fost cea care a crescut-o singură pe fiica sa, iar legătura dintre ele a fost una extrem de puternică. Cu toate acestea, la un moment dat, vedeta i-ar fi permis bărbatului să-și recunoască oficial copilul, deși anterior fusese împotriva acestui lucru. Potrivit Alexandrei Bădescu, motivul pentru care bărbatul a refuzat să-și asume paternitatea la început ar fi fost statutul său de bărbat însurat.

Mai mult, discuțiile pe această temă au fost reaprinse de prezența bărbatului la priveghiul Mădălinei Apostol. Conform declarațiilor oferite pentru Spynews, acesta nu doar că a participat, dar a apărut însoțit de o femeie tânără cu care are o relație. „Acest domn care se pare că la prima zi de priveghi a venit cu o fată tânără cu care el are o relație. (…) În același timp spunea despre Mădălina că trebuia să se mute împreună, să îi cumpere mașină, apartament, și el era venit cu una la înmormântarea femeii despre care vorbea”, a mai adăugat Alexandra Bădescu.

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Aceste mărturii scot la lumină un episod dificil din viața regretatei Mădălina Apostol, dar și detalii despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și crește fiica cu demnitate și iubire, în ciuda provocărilor personale și a relațiilor complicate. Mădălina a mai avut doi băieți alături de primul soț.

Foto: Facebook

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