Fratele Mădălinei Apostol, noi detalii despre moartea ei: „E absurd să spui că o femeie care avea atâta iubire să facă așa ceva”

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Daniel, fratele Mădălinei Apostol, a declarat că moartea surorii sale a fost un accident tragic. Îndurerat, acesta a subliniat că Mădălina era o femeie puternică și o mamă iubitoare, respingând ipoteza sinuciderii.

Fratele Mădălinei Apostol, profund îndurerat

Într-o declarație emoționantă pentru Spynews TV Live, fratele Mădălinei Apostol, Daniel, a vorbit despre circumstanțele tragice ale morții surorii sale și a subliniat că este convins că a fost vorba despre un simplu accident, respingând cu fermitate că s-ar fi sinucis, așa cum a declarat fostul ei partener, Nick Rădoi.

Mădălina Apostol a fost condusă pe ultimul drum pe 17 septembrie, la Cimitirul Eternitatea din București. Alături de familie și prieteni apropiați, Daniel, fratele său, a fost vizibil copleșit de emoție. Cu toate acestea, el a găsit puterea să aducă lumină asupra informațiilor legate de această tragedie.

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„A fost un simplu accident”

„Cum v-am și spus, e un simplu accident. Nu am nimic cu presa în mod special, dar din cauză că inventează povești de genul, care nu își au rostul. Nu am nimic să vă zic altceva decât că nu e nimic relevant. A fost un accident. Sora mea era o femeie puternică, își iubea copiii de nu mai putea. E absurd să spui că o femeie care avea atâta iubire să facă așa ceva”, a declarat Daniel pentru Spynews TV Live.

De fapt, Nick Rădoi a fost cel care a declarat în presă că Mădălina Apostol s-a sinucis. „S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Rădoi. Totodată, înainte de tragedie, Mădălina a fost internată într-o clinică psihiatrică, lucru confirmat de fiul ei cel mare, Tony, și că mai apoi a mers la mănăstire. Totuși, Tony a insistat la rândul lui că decesul mamei sale a fost un accident.

Decizia privind raportul INML, în mâinile copiilor

Într-un moment de sinceritate, Daniel a explicat că viitorul raport al Institutului Național de Medicină Legală (INML), care va detalia cauzele exacte ale morții Mădălinei Apostol, nu va fi făcut public fără acordul copiilor acesteia. El consideră că decizia finală le aparține acestora, fiind vorba despre mama lor. Potrivit rezultatelor medico-legale preliminare, în sângele Mădălinei ar fi fost identificate băuturi alcoolice, dar și mai multe medicamente.

„Sunt copiii, trebuie să vorbiți cu ei, ei sunt doar fratele. Copiii iau decizii, pentru că e mama lor. Nu pot să fac de capul meu nimic. Suntem o familie unită și trebuie să cer părerea fiecăruia. (…) Avea și ea supărări ca și mine, ca și dumneavoastră, nu avea numai zile bune. Mai sunt și necazuri”, a mai spus fratele Mădălinei Apostol.

Foto: Facebook

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