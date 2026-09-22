Cine este Larisa, iubita lui Gabi Torje, de la Asia Express 2026. Din ce face bani și de ce evită aparițiile publice în doi

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Cine este Larisa, iubita lui Gabi Torje, de la Asia Express 2026. O prezență extrem de rezervată, ea lucrează în domeniul înfrumusețării și oferă sesiuni de pregătire pentru cei care doresc o carieră în acest sector. Cu toate că au fost surprinși în câteva rânduri de obiectivul camerelor de filmat, cei doi preferă să nu își expună legătura sentimentală în spațiul public.

Cine este Larisa, iubita lui Gabi Torje, de la Asia Express 2026

Departe de camerele de filmat și de atenția presei, Larisa și-a construit un drum profesional bine definit. Tânăra activează în domeniul beauty și lucrează de mai mult timp ca make-up artist într-un salon de înfrumusețare din București.

Pe lângă activitatea zilnică cu clientele, partenera fotbalistului este și trainer de machiaj. Aceasta organizează cursuri speciale de automachiaj pentru femeile care vor să învețe tehnici noi și să își pună în valoare trăsăturile, fiind extrem de dedicată meseriei sale.

Șase ani de relație și confuzii în presă

Discreția a fost regula de aur în cuplul lor. Gabi Torje și Larisa au apărut foarte rar împreună în spațiul public, iar partenera sa a fost surprinsă doar ocazional de fotografi. Modul rezervat în care au ales să își trăiască povestea a dus, în timp, la situații neobișnuite în presă, unde identitatea tinerei a fost de multe ori confundată.

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Fostul internațional a explicat deschis situația neașteptată și a recunoscut că, deși au o legătură strânsă, în prezent trec printr-o etapă ceva mai sensibilă.

„E o perioadă mai complicată acum, dar de cinci ani, aproape șase ani, sunt cu cineva. Problema este că nu a știut nimeni cu cine sunt și de patru ori am apărut în ziar cu aceeași persoană, ei crezând că sunt persoane diferite. (…) E o perioadă mai dificilă, ca în orice relație, dar nimic care să separe drumurile. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, a mărturisit Gabi Torje în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Provocarea Asia Express și separarea temporară de casă

Chiar dacă relația lor traversează un moment dificil, sportivul a lăsat să se înțeleagă că nu se pune problema unei despărțiri definitive. Totuși, participarea la Asia Express îl duce pe Torje la mii de kilometri depărtare, unde va trebui să înfrunte probe dure și un ritm epuizant.

Aventura din competiție reprezintă o ieșire totală din zona de confort pentru fostul fotbalist, însă acesta este determinat să meargă până la capăt alături de prietenul său, Alin Alexuc.

„Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaștem oameni și locuri noi și, dacă tot mergem până acolo, să câștigăm finala”, a declarat Gabi Torje înainte de plecarea în cursa din Asia.

Foto – Instagram

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