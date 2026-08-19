Alina Pușcău, despre efectele adverse ale tratamentului împotriva cancerului la sân: „A început să îmi cadă părul”

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Alina Pușcău trece printr-o luptă emoționantă și curajoasă împotriva cancerului la sân, o încercare care i-a zdruncinat viața, dar nu și spiritul. Fostul model și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi, povestind despre dificultățile tratamentului și despre cum încearcă să rămână puternică în această perioadă.
Alina Pușcău, despre efectele adverse ale tratamentului
Alina Pușcău a vorbit deschis despre efectele adverse ale tratamentului pe care îl urmează împotriva cancerului la sân cu care a fost diagnosticată. Aceasta a mărturisit că a început să îi cadă părul și se arată speriată de gândul că ar putea să îl piardă pe tot.
„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze la tratamentul acesta”, a afirmat modelul.
În același timp, în urmă cu câteva zile, Alina Pușcău a mărturisit că a vrut să meargă la Biserică, însă nu a putut din cauza faptului că se simte foarte rău.
„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi”, a mai spus ea.
Acum, după 9 zile de tratament, Alina Pușcău spune că se simte mai bine, că a început să mănânce și să iasă în oraș pentru a se întâlni cu prietenii ei.
Deși efectele tratamentului i-au slăbit organismul, Alina Pușcău găsește puterea de a transmite un mesaj plin de speranță femeilor care trec prin situații similare.
„E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a mai adăugat ea, arătând încă o dată cât de importantă este atitudinea pozitivă în fața provocărilor vieții.
Simptomele care au condus la acest diagnostic crunt au fost, la început, subtile. Alina Pușcău a povestit că a simțit pentru prima dată o senzație neobișnuită la nivelul sânului în timp ce făcea exerciții fizice, după o extracție dentară și un tratament cu antibiotice.
„Mi-am scos dintele, am avut gingia foarte umflată, am luat antibiotic 10 zile și după 10 zile făceam niște exerciții în casă, niște genuflexiuni, cum fac tot timpul. A început să mă usture sânul. Am luat o pastilă, am văzut că totul e ok. A doua zi, la fel. M-am întâlnit cu prietena mea Tal și i-am spus că m-a usturat sânul toată seara și ea mi-a spus să merg de urgență la doctor”, a mărturisit ea.
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