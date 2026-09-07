Dan Negru, mesaj în prima zi de școală a copiilor lui: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”

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Începutul anului școlar vine cu emoții atât pentru copii, cât și pentru părinți. Dan Negru a participat și el la deschiderea anului școlar, postând și un mesaj emoționant pe 7 septembrie.

Dan Negru, mesaj la începutul anului școlar: „Nu s-a schimbat nimic”

Prezentatorul a postat un mesaj pe contul lui de socializare, alături de un selfie.

El a participat la prima zi de școală a copiilor lui și a transmis un mesaj, spunând că nu e nimic schimbat.

„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa! Careul de școală e o pedeapsă militară. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc.

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La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați. Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi. Asculți ! Taci ! Aplauzi ! E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”, a scris Dan Negru.

Ce relație are cu cei doi copii

Dan Negru și soția lui, Codruța, au împreună doi copii, pe Dara, de 16 ani, și pe Bogdan, în vârstă de 14 ani. Cei doi au vorbit despre faptul că sunt părinți normali, care nu impun limite, pentru că cei doi copii au fost educați de mici să nu întreacă bunul-simț al limitelor.

„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină. Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice.

De asta, limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei. Dara a făcut 16 ani. Bogdan și eu suntem tot în februarie. E luna noastră. Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”, a spus Dan Negru, la începutul acestui an, pentru revista VIVA!

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