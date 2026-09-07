  MENIU  
Home > Vedete > Dan Negru, mesaj în prima zi de școală a copiilor lui: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”

Dan Negru, mesaj în prima zi de școală a copiilor lui: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Începutul anului școlar vine cu emoții atât pentru copii, cât și pentru părinți. Dan Negru a participat și el la deschiderea anului școlar, postând și un mesaj emoționant pe 7 septembrie.

Dan Negru, mesaj la începutul anului școlar: „Nu s-a schimbat nimic”

Prezentatorul a postat un mesaj pe contul lui de socializare, alături de un selfie. 

Dan NegruIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

El a participat la prima zi de școală a copiilor lui și a transmis un mesaj, spunând că nu e nimic schimbat.

„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa! Careul de școală e o pedeapsă militară. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc.

S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
Recomandarea zilei

Citește și: Dan Negru, răspuns după ironiile lui Virgil Ianțu: „E rău că mie mi se rupe de toți?” Prezentatorul tv a refuzat titlul de „cetățean de onoare” al Timișoarei

La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați. Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi. Asculți ! Taci ! Aplauzi ! E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”, a scris Dan Negru.

Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Recomandarea zilei

Ce relație are cu cei doi copii

Dan Negru și soția lui, Codruța, au împreună doi copii, pe Dara, de 16 ani, și pe Bogdan, în vârstă de 14 ani. Cei doi au vorbit despre faptul că sunt părinți normali, care nu impun limite, pentru că cei doi copii au fost educați de mici să nu întreacă bunul-simț al limitelor. 

„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină. Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice.

De asta, limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei. Dara a făcut 16 ani. Bogdan și eu suntem tot în februarie. E luna noastră. Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”, a spus Dan Negru, la începutul acestui an, pentru revista VIVA!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Fanatik
Motivul pentru care a căzut transferul lui Andrei Raţiu la Fulham: “Aceeaşi situaţie a fost şi cu Mutu la Parma”
Motivul pentru care a căzut transferul lui Andrei Raţiu la Fulham: “Aceeaşi situaţie a fost şi cu Mutu la Parma”
GSP.ro
Apariție inedită la meciul lui Cristi Chivu: 10 femei l-au însoțit pe celebrul rapper
Apariție inedită la meciul lui Cristi Chivu: 10 femei l-au însoțit pe celebrul rapper
Click.ro
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Citește și...
Sorin Cârțu intervine în ultimul scandal de la Universitatea Craiova: „Nu știu care au fost înțelegerile între domnul Rotaru și jucători”. Video
Ai pierdut chitanța cu care ai plătit o amendă. Mai poți demonstra că ai achitat-o?
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum se conservă cel mai bine strugurii. Metode practice pentru a-i păstra proaspeți sau peste iarnă
Prințul Harry și Meghan Markle au ales o școală cu piscină interioară și teatru pentru copiii lor. Prețul uriaș pe care îl plătesc ducii de Sussex
Câți bani a cheltuit Andreea Bănică pentru începutul de an școlar. Cei doi copii ai artistei învață la o școală privată
Ce spune Gabriela Cristea despre cadourile pentru profesori la încep de an școlar: „De la ce sumă nu mai e cadou?”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Deea Maxer și soțul ei și-au cumpărat casă, iar renovările sunt în toi. Locuința e mare, spațioasă și are etaj. Punctul de atracție este curtea foarteee mare / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ciara este însărcinată din nou. Cântăreața așteaptă al cincilea copil. "Încă o persoană de iubit!"
Ciara este însărcinată din nou. Cântăreața așteaptă al cincilea copil. "Încă o persoană de iubit!"
Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026: „Așa scrie în documente”. Din ce familie se trage 
Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026: „Așa scrie în documente”. Din ce familie se trage 
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr., surprinși împreună la mare. "Să vedem cum e Mamaia la final de vară!" Cum s-au filmat
Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr., surprinși împreună la mare. "Să vedem cum e Mamaia la final de vară!" Cum s-au filmat
De ce au fost Marcel și Armina eliminați de la Insula Iubirii 2026. Soția lui Maluma a făcut o greșeală gravă 
De ce au fost Marcel și Armina eliminați de la Insula Iubirii 2026. Soția lui Maluma a făcut o greșeală gravă 
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de fetița lor, la începutul noului an școlar. Aheea a intrat în clasa a patra
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de fetița lor, la începutul noului an școlar. Aheea a intrat în clasa a patra
Horoscop 8 septembrie 2026. Renaște din propria cenușă. O zodie ia decizii curajoase și își schimbă radical viața
Horoscop 8 septembrie 2026. Renaște din propria cenușă. O zodie ia decizii curajoase și își schimbă radical viața
Observator News
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Stai mult pe scaun? Studiul care arată cu cât crește riscul de deces prin cancer pentru fiecare oră în plus
Stai mult pe scaun? Studiul care arată cu cât crește riscul de deces prin cancer pentru fiecare oră în plus
O singură perfuzie ar putea schimba tratamentul colesterolului. Terapia CRISPR a dat rezultate la oameni
O singură perfuzie ar putea schimba tratamentul colesterolului. Terapia CRISPR a dat rezultate la oameni
Ai dormit doar câteva ore? Ce poate face 20 de minute de sport pentru memoria ta. Studiu
Ai dormit doar câteva ore? Ce poate face 20 de minute de sport pentru memoria ta. Studiu
Alertă medicală: epidemie de dengue în explozie. Peste 42.000 de oameni au ajuns la spital
Alertă medicală: epidemie de dengue în explozie. Peste 42.000 de oameni au ajuns la spital
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cine este Frankie de la „Insula Iubirii” 2026! Cu ce se ocupă, de fapt, tânăra care i-a zăpăcit pe toți?
Cine este Frankie de la „Insula Iubirii” 2026! Cu ce se ocupă, de fapt, tânăra care i-a zăpăcit pe toți?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Libertatea
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
ChatGPT a făcut un borș de fake-news: cum au ajuns sute de turiști, la Jurilovca, la un festival care nu exista
ChatGPT a făcut un borș de fake-news: cum au ajuns sute de turiști, la Jurilovca, la un festival care nu exista
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton