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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de fetița lor, la începutul noului an școlar. Aheea a intrat în clasa a patra

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.  Actualizat 07.09.2026, 12:54
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Începutul noului an școlar a fost marcat de emoție și pentru șeful statului. Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au fost prezenți la Școala Gimnazială nr. 150 din București pentru a-și conduce fiica, Aheea, în prima zi din clasa a IV-a.

Păstrând o tradiție de familie la care nu renunță nici din postura de șef al statului, președintele s-a îndreptat ulterior către județul Călărași, unde a participat la deschiderea anului școlar la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani și a transmis un mesaj ferm despre provocările din sistemul de învățământ românesc.

O tradiție de familie la început de an școlar

Prezența lui Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru la Școala Gimnazială nr. 150 din Capitală a marcat un moment important pentru fiica lor, Aheea, care a pășit în ciclul primar superior. Șeful statului a ținut să fie prezent personal la acest debut de an școlar în București, înainte de a-și continua agenda oficială în comunitatea din Curcani, subliniind prin această alegere importanța pe care o acordă rolului de părinte în momentele cheie din viața copiilor.

Rolul școlii într-o eră a inteligenței artificiale

În discursul său, Nicușor Dan a punctat că procesul educațional trebuie să treacă dincolo de cadrul formal al notelor și al examenelor. Într-o lume dominată de tehnologie și de un flux rapid de informații, șeful statului consideră că principala misiune a școlii este dezvoltarea gândirii critice.

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„Această zi, care marchează începerea noului an școlar, este, pentru copii, una a emoției și a speranței. Pentru cei mai mici, este primul pas într-o lume a descoperirilor. Pentru cei care se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii, este o nouă etapă a maturizării. Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene. Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou”, a transmis președintele.

Totodată, el a atras atenția asupra riscurilor dezinformării în era digitală.

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„Nu este suficient să avem acces rapid la informație. Trebuie să știm să punem întrebările potrivite, să verificăm cât de adevărat este ceea ce găsim la o simplă căutare pe internet, să distingem între fapte și dezinformări și să ne formăm propriile opinii pornind de la surse de informații corecte”, a arătat Nicușor Dan.

Apreciere pentru profesori și avertisment privind reformele haotice

Un capitol important din mesajul președintelui a fost dedicat cadrelor didactice, despre care afirmă că reprezintă pilonul oricărei schimbări reale. Nicușor Dan a recunoscut că succesiunea rapidă de reguli și reforme incomplet aplicate a creat demotivare în rândul dascălilor și a pledat pentru o salarizare corectă.

Paris, France. 13th July, 2026. Nicusor Dan, Romania's president, right, and his partner Mirabela Gradinaru arrive for a dinner of the Coalition of the Willing on Ukraine at The Elysee Presidential Palace in Paris, France, on July 13, 2026. Photo by FloriIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„Știu că, dincolo de programe, reguli și provocări administrative, munca dumneavoastră înseamnă responsabilitate, profesionalism și grijă pentru fiecare elev. Am toată aprecierea pentru oamenii școlii și cred că nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei. Educația are nevoie de măsuri gândite cu responsabilitate, construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor și pe ceea ce funcționează cu adevărat în beneficiul elevilor. Orice schimbare trebuie să fie însoțită de dialog, resurse și timp pentru a produce efecte”, a afirmat șeful statului.

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Îndemn pentru elevi și parteneriatul cu familia

Adresându-se direct elevilor, președintele i-a încurajat să investească în propria formare și să nu înlocuiască relațiile umane cu mediul virtual.

„Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și să vă pregătiți pentru viață. Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școală. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți. Mediul online vă poate oferii opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni”, a adăugat acesta.

În final, Nicușor Dan a subliniat că sistemul educațional din România are în continuare restanțe majore și că este necesar un parteneriat strâns între școală și părinți pentru a garanta șanse egale fiecărui copil.

Foto – captură video / Profimedia

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