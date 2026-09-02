  MENIU  
Home > Știri > Mirabela Grădinaru, despre teoriile conspirației și falșii specialiști în sănătate: „E nevoie de mai multă educație și încredere în știință” 

Mirabela Grădinaru, despre teoriile conspirației și falșii specialiști în sănătate: „E nevoie de mai multă educație și încredere în știință” 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirabela Grădinaru a vorbit despre ce se întâmplă în domeniul sănătății, unde pseudospecialiștii și teoriile conspirației au, adesea, mai multă priză la public decât medicii. Partenera președintelui spune că oamenii au nevoie de mai multă educație pe zona de sănătate. 

Mirabela Grădinaru, semnal de alarmă 

Prezentă miercuri, 2 septembrie, la dezbaterea „Prioritate Națională pentru prevenție – Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”, găzduită la Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru a vorbit despre sănătate și informațiile care circulă rapid printre oameni.

mirabela gradinaru si olena zelenskaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Ea a spus că acesta este un domeniu în care teoriile conspirației au ajuns să aibă un impact tot mai mare. 

Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației, de pseudospecialiști și de recomandări lipsite de fundament științific”, a spus Mirabela Grădinaru.

Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Recomandarea zilei

Citește și:  Mirabela Grădinaru, schimbare de stil vestimentar la întâlnirea cu delegația UNICEF! Ce ținută a ales partenera președintelui României

„Cred că avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și apoi pe cea a specialiștilor. Avem nevoie de mai multă educație pentru sănătate și de mai multă încredere în știință”, a continuat ea.

Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Recomandarea zilei

Ce a spus în calitate de mamă 

Partenera lui Nicușor Dan a vorbit în calitate de mamă și despre relația cu medicii și încrederea pe care părinții o acordă acestora. Ea spune că medicina are și o componentă umană, pe care pacientul o simte direct.

„Cred că există puține profesii care presupun atât de multă responsabilitate, atât de multă empatie și atât de multă putere de a schimba destine”, a spus ea. Dincolo de pregătirea profesională, a adăugat Grădinaru, există „o dimensiune umană pe care noi, pacienții, o simțim foarte puternic, și anume încrederea”, iar aceasta se vede cel mai bine în relația cu medicul de familie.

Citește și: Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. „Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!” Ce au observat experții

„Ca mamă, știu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înțeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie”, a mărturisit aceasta.

Mai mult, ea a spus că prevenție trebuie să ocupe un loc important în politicile de sănătate, pentru că poate reduce costurile tratării unei boli și chiar și momentul în care o problemă este descoperită.

„Dacă ne dorim o populație mai sănătoasă, costuri mai mici pentru tratarea bolilor și o calitate mai bună a vieții, atunci trebuie să începem prin a pune prevenția în centrul politicilor publice”, a afirmat ea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Fanatik
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
GSP.ro
„Bling Bling” Aryna Sabalenka » Liderul mondial WTA joacă la US Open cu un accesoriu care valorează o avere
„Bling Bling” Aryna Sabalenka » Liderul mondial WTA joacă la US Open cu un accesoriu care valorează o avere
Click.ro
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Citește și...
Puiu Popoviciu, omul de afaceri cu o avere de 350 milioane de euro, în discuții să preia un pachet important de acțiuni la Universitatea Craiova
Pensiile şi salariile ar putea crește din 2027. Ce trebuie să se întâmple pentru ca indexarea să fie posibilă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum îți fură escrocii economiile fără să-ți spargă contul bancar. Schema „fantomă” se răspândește în Europa
Schimbări la proba practică a examenului auto. Ce manevre trebuie să facă cei care vor să obțină permisul de conducere
Boicot în Camera Deputaților. PNL și USR nu participă la ședința de plen, ca semn de protest față de alianța PSD-AUR
Amendă de 100.000 de lei pentru Hotelul din Saturn unde peste 50 de persoane au făcut toxiinfecție alimentară. Ce s-a găsit în restaurant 
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristina Șișcanu, despre femeile care își bârfesc partenerii cu prietenele lor: „Nu știu să-și iubească bărbații”
Cristina Șișcanu, despre femeile care își bârfesc partenerii cu prietenele lor: „Nu știu să-și iubească bărbații”
Radu Ciucă, adevărul despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi 
Radu Ciucă, adevărul despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi 
Proiecte speciale
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Libertatea.ro
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Avantaje
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe regreta artistă
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe regreta artistă
Anca Dinicu, întâmplare șocantă într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”
Anca Dinicu, întâmplare șocantă într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”
Cum se simte Daiana Anghel, după intervenție de mărire a sânilor: „E magie pură”
Cum se simte Daiana Anghel, după intervenție de mărire a sânilor: „E magie pură”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rară împreună în mediul online. „Am sărbătorit-o cu bucurie!”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rară împreună în mediul online. „Am sărbătorit-o cu bucurie!”
Horoscop 3 septembrie 2026. Se poate alege cu micșorarea salariului. O zodie face o greșeală gravă la locul de muncă
Horoscop 3 septembrie 2026. Se poate alege cu micșorarea salariului. O zodie face o greșeală gravă la locul de muncă
Observator News
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie
Libertatea pentru Femei
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicamente retrase urgent de pe piață după o descoperire alarmantă. Alertă pentru pacienți
Medicamente retrase urgent de pe piață după o descoperire alarmantă. Alertă pentru pacienți
Locul în care trebuie să îți depozitezi pantofii pentru a evita energia negativă
Locul în care trebuie să îți depozitezi pantofii pentru a evita energia negativă
Asistentă ATI, dezvăluiri despre ultimele clipe ale pacienților: „Fiecare persoană care moare spune același lucru”
Asistentă ATI, dezvăluiri despre ultimele clipe ale pacienților: „Fiecare persoană care moare spune același lucru”
Alertă: epidemia mortală care a ucis peste 3.000 de oameni. OMS avertizează că situația se agravează
Alertă: epidemia mortală care a ucis peste 3.000 de oameni. OMS avertizează că situația se agravează
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Libertatea
Generația Fast-Forward. „Dumnezeu a fost bun cu tine”. Povestea pacientei de 145 kg care a supraviețuit unui cheag de 30 cm
Generația Fast-Forward. „Dumnezeu a fost bun cu tine”. Povestea pacientei de 145 kg care a supraviețuit unui cheag de 30 cm
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Lionel Richie, internat la Terapie Intensivă după concertul din St. Louis. Ce s-a întâmplat în timpul spectacolului
Lionel Richie, internat la Terapie Intensivă după concertul din St. Louis. Ce s-a întâmplat în timpul spectacolului
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton