Cum se simte Daiana Anghel, după intervenție de mărire a sânilor: „E magie pură”

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Daiana Anghel a dispărut de pe social media pentru o perioadă, iar fanii s-au întrebat ce se întâmplă cu ea. Influencerița a revenit acum cu explicații și a spus cum se simte după ce a apelat la o intervenție de mărire a sânilor. Vedeta este extrem de fericită cu rezultatul obținut.

Daiana Anghel, fericită după implantul mamar

Influencerița își ține mereu la curent urmăritorii cu tot ce se întâmplă în viața ei. Fosta câștigătoare Power Couple are o comunitate impresionantă în mediul online, acolo unde menține o legătură strânsă cu fanii ei.

Vedeta le-a mărturisit că a avut o intervenție de mărire a bustului, iar rezultatul este cu mult peste așteptări. După ce a dispărut o perioadă de pe rețelele de socializare, Daiana Anghel a vorbit acum despre cum se simte.

Ea a declarat că recuperarea merge foarte bine, însă singurul lucru deranjant este că nu poate dormi în poziția în care s-a obișnuit.

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„Sunt foarte bine, mulțumesc pentru toate mesajele. Am dormit mai tot timpul. Din păcate, noaptea îmi pune problema asta cu dormitul pe spate, exact așa cum mă așteptam. Azi-noapte nu m-am odihnit deloc ok, m-am trezit întruna, lucru care pe mine mă frustrează, pentru că eu, în mod normal, am un somn odihnitor.

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Sper să reușesc să mă reglez și într-un final să mă pot adapta. În rest, vreau să vă spun că mi-a făcut (n.r. medicul) niște sâni fabuloși. Mi-au depășit toate așteptările. Este magie pură. Sunt superbi, nu îi pot arăta, evident, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că au ieșit o capodoperă”, a declarat Daiana Anghel, pe Instagram.

„A ieșit ceva splendid”

Daiana Anghel a dezvăluit că nu simte niciun fel de disconfort, așa că se poate declara norocoasă. În plus, rezultatul este unul de care s-a declarat mai mult decât mulțumită, așa că acceptă mai ușor micile disconforturi, cum ar fi faptul că trebuie să doarmă doar pe spate.

„A ieșit ceva splendid, lucru care mă face să accept cu mai multă ușurință această perioadă. Nu am niciun fel de disconfort, nu mă doare absolut nimic, mă simt foarte, foarte bine. Cu alimentația sunt on point. Vă mulțumesc pentru toate mesajele”, a mai spus șatena.

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