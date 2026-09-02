Cui a lăsat Anca Pandrea averea strânsă. Dezvăluirea făcută de actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”

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Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani, însă nu înainte de a decide ce se întâmplă cu averea sa. Actrița deținea o casă, în care și-a trăit povestea de iubire cu Iurie Darie, însă, cum nu a avut copii, a decis ca locuința să ajungă la altcineva.

Ce se întâmplă cu averea Ancăi Pandrea

Anca Pandrea, îndrăgita actriță care a marcat scena artistică din România, s-a stins din viață pe 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. Într-un moment de sinceritate la Spynews TV Live, apropiații au dezvăluit detalii emoționante despre ultimele sale clipe și deciziile luate înainte de plecarea sa.

Înainte de a-și încheia drumul pe acest pământ, Anca Pandrea a ales să își doneze singura proprietate, casa în care a locuit o viață întreagă. Respectând toate formalitățile legale, actrița a transferat locuința unei persoane a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Potrivit informațiilor dezvăluite de actorul și bunul său prieten, Victor Yila, această decizie a fost luată cu gândul la cei care au mai mare nevoie: „Cu averea… singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. Alții poate că aveau mare nevoie și poate că merită. Ei au rămas cu casa, a făcut un lucru bun”.

Până în ultimele momente, Anca Pandrea a locuit într-un cămin de bătrâni, unde a fost vizitată frecvent de prieteni apropiați.

Victor Yila a mărturisit că, în ciuda greutăților, actrița a păstrat mereu o atitudine optimistă: „Dumnezeu să o aibă în pază, că a fost un suflet bun și mare. Îmi pare rău că ne-a părăsit. Dar ce spun că ne-a părăsit?! A plecat doar un pic. Ea oricum rămâne veșnic în sufletul tuturor care au iubit-o”.

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Anca Pandrea și-a pregătit înmormântarea

Anca Pandrea nu a lăsat nimic la voia întâmplării în ceea ce privește momentul despărțirii de această lume. Prietena ei apropiată, Ingrid, a povestit la Spynews TV Live că regretata actriță a planificat cu meticulozitate detaliile pentru înmormântare. Hainele, imaginile pentru ceremonie și chiar necrologul au fost alese de ea însăși.

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„Ultimele zile au fost destul de dificile, și pentru noi, și pentru Ancuța. Ultimele trei luni în fiecare săptămână chemam salvarea, și de două ori pe săptămână, toți vecinii știu. Și-a pregătit hainele, și-a pregătit necrologul, ne-am documentat amândouă. Inclusiv fotografiile care vor fi așezate la cimitir sunt alese tot de dânsa”, a împărtășit Ingrid, adăugând că până și câinele actriței i-a simțit lipsa: „A plâns, toată noaptea a plâns, a urlat efectiv, a simțit”.

Joi, 3 septembrie 2026, Anca Pandrea va fi condusă pe ultimul său drum, la cimitirul Sfânta Vineri din București. Cei dragi, prieteni și colegi din lumea teatrului și filmului, i-au adus deja un ultim omagiu la capela unde trupul său a fost depus.

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Sursă foto: Facebook, Libertatea

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