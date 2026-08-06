Călin Georgescu, previziuni sumbre despre trecerea la euro: „Renunți la leu, renunți la suveranitate”. Politicianul are depozite în moneda europeană

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Călin Georgescu a stârnit din nou controverse după ce a lansat un atac virulent împotriva ideii de adoptare a monedei euro în România. Într-o postare pe Facebook, fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că renunțarea la leu ar echivala cu o trădare a suveranității naționale. Cu toate acestea, declarația sa de avere din 2024 arată că deține doar conturi în euro, fără economii în lei.

Călin Georgescu critică adoptarea euro

Călin Georgescu a reacționat dur în mediul online după ce președintele Nicușor Dan a declarat că există un acord politic pentru trecerea României la euro. Potrivit fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, renunțarea la moneda națională reprezintă renunțarea la suveranitate.

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O hotărâre care intră în fiecare pensie, în fiecare salariu și în prețul fiecărei pâini nu poate fi prezentată poporului ca un fapt împlinit. Dincolo de proceduri și tratate, există o obligație morală și democratică: românii trebuie ascultați și trebuie să aibă ultimul cuvânt”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, a continuat fostul candidat la Președinția României.

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Georgescu, previziuni sumbre pentru România

În același timp, Călin Georgescu a susținut că poporul român va fi cel care va plăti pentru această „greșeală”.

„Priviți la Europa: Marea Britanie a fost membră a construcției europene timp de aproape cinci decenii fără să renunțe la lira sterlină. Astăzi, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, șase nu folosesc euro: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca. Euro nu este garanția prosperității, iar moneda națională nu este o piedică în calea ei. Trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată. Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Din nou. Cine va plăti prețul? Poporul român. Omul de rând. Micul producător va fi lovit crunt, până la dispariție. Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi”, a mai spus fostul candidat la alegerile din 2024.

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Cum arată declarația de avere a lui Călin Georgescu

Deși poziția sa pare fermă și naționalistă, declarația de avere a lui Georgescu, depusă pe 2 decembrie 2024, dezvăluie o realitate ușor contradictorie. Potrivit Libertatea, acesta nu deține niciun cont în lei, dar are economii în valoare de 180.000 de euro în două conturi bancare. Detaliul ridică întrebări despre cât de bine se aliniază faptele sale cu valorile pe care le promovează în discursurile publice.

Aceeași declarație de avere mai include două terenuri intravilane în Viștea de Sus, județul Brașov, și Mogoșoaia, județul Ilfov, o casă în Mogoșoaia, o mașină achiziționată în 2022 și un venit anual declarat, obținut însă în lei.

Sursă foto: Facebook

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