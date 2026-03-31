Oana Zăvoranu, mesaj viral pentru Călin Georgescu: „Îl iubesc”

Oana Zăvoranu a creat vâlvă în mediul online cu un mesaj dedicat lui Călin Georgescu, cu ocazia zilei sale de naștere de pe 26 martie, când acesta a împlinit 64 de ani.

Oana Zăvoranu, mesaj viral pentru Călin Georgescu

Oana Zăvoranu continuă să-l sprijine public pe Călin Georgescu. De această dată, vedeta i-a transmis urări lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, cu ocazia aniversării sale de 64 de ani, de pe 26 martie. Gestul său a generat un val de reacții online, acumulând zeci de mii de aprecieri, potrivit Libertatea pentru femei.

Zăvoranu, alături de alte personalități precum Silvia Dumitrescu și Sorana Darclee, și-au afirmat în repetate rânduri susținerea pentru Călin Georgescu. În mesajul său, publicat pe pagina personală de Instagram, Oana a scris: „Astăzi este despre ziua de naștere a celui mai iubit președinte al României postdecembriste. Pentru că da, oricât s-ar schimonosi de oftică toți fraierii, Călin Georgescu este președintele nostru legal ales… și asta așa rămâne. Restul este doar zgomot și fraudă”.

„Îl iubesc, îl admir, îl respect și îi sunt alături domnului Călin Georgescu”

Vedeta a continuat să-și exprime admirația față de politician, subliniind calitățile care îl fac, în opinia sa, unic: „Îl iubesc, îl admir, îl respect și îi sunt alături domnului Călin Georgescu din prima clipă când l-am văzut și asta nu o să o poată schimba nimeni și nimic niciodată”.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mulți dintre urmăritorii săi și-au arătat sprijinul în secțiunea de comentarii. În același timp, mesajul vedetei a fost distribuit pe alte platforme, devenind subiect de discuție. „Numai el, sufletul lui și familia lui știu câtă nedreptate și suferință îndură în ultima vreme, pentru că este «vinovat» că a reușit ce nu a reușit nimeni în politica asta de doi bani: să fie natural, onest, demn, logic în tot ce spune, frumos, elegant, stilat, fin și iubit de românii întregi la cap”, a adăugat Zăvoranu în mesajul său.

„Vă prețuim nespus de mult și știm că adevărul o să triumfe”

Aceasta a încheiat cu recunoștință față de Călin Georgescu și de familia acestuia: „La mulți ani, domnule președinte, să vă țină Dumnezeu sănătos alături de familia dumneavoastră, să vă dea putere să rămâneți la fel de demn și încrezător în El. Să știți că noi, oamenii care îl iubim pe Dumnezeu, vă prețuim nespus de mult și știm că adevărul o să triumfe, nu există altă opțiune, chiar dacă lupta e crâncenă”.

Pentru ce este Călin Georgescu urmărit penal

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni.

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p. – (se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi) comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p. (se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani) fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere) (se pedepsește cu pedeapsă de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă) inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002 (se pedepsește cu pedeapsă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi) promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002 (se pedepsește cu pedeapsă de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi) inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

